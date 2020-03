Un débardeur du port de Montréal déclaré positif à la COVID-19

Un débardeur qui travaille au port de Montréal a reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, ont annoncé vendredi l'Association des employeurs maritimes et le Syndicat des débardeurs.

L'employé ne s'est pas rendu à l'étranger au cours des semaines précédentes et était déjà en retrait préventif depuis quelques jours , a précisé le syndicat par voie de communiqué.

Le travailleur était sur les quais au cours des 20 derniers jours.

Plusieurs membres ont aussi passé des tests de dépistage et sont en attente de leurs résultats , a également indiqué le Syndicat des débardeurs.

En raison de ce test positif, deux quarts de travail ont été annulés vendredi, soit ceux de 15 h à 23 h et de 23 h à 7 h. Pendant ce temps, une firme spécialisée doit désinfecter toute la machinerie ainsi que les aires communes.

Les employeurs et le syndicat procèdent également à une enquête pour retracer tous les débardeurs ayant pu être contaminés.

Selon l'organisation des tâches dans le port, jusqu'à neuf débardeurs différents peuvent manipuler le même équipement sur une période de 24 heures, a expliqué le conseiller syndical des débardeurs au sein du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) Michel Murray.

Montréal, la région du Québec la plus touchée

Vendredi, le premier ministre québécois a fait état de 2021 personnes infectées dans la province et de 18 morts.

Les régions de Montréal et de l'Estrie sont les plus touchées par la COVID-19, avec respectivement 971 et 227 cas.

La Ville de Montréal a d'ailleurs déclaré l'état d'urgence sanitaire vendredi après-midi, soutenant vouloir aider les personnes itinérantes. D'autres mesures qui seront appliquées à travers la ville seront annoncées samedi.