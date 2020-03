Les dangers de la dénonciation dans les petites communautés en Acadie

Les délations sur les réseaux sociaux risquent de créer un climat de méfiance et de rupture au Nouveau-Brunswick, et pourraient même nuire à l’objectif initial d’endiguer la pandémie de COVID-19.

Ça va nous empêcher d’agir ensemble , croit Charles Murray, ombudsman du Nouveau-Brunswick. Et peut-être que les gens vont hésiter à se présenter chez le médecin, à l’hôpital pour être guéri.

Montrer du doigt un voisin qui est infecté par le nouveau coronavirus, identifier un collègue comme étant la personne responsable, surveiller les moindres faits et gestes de connaissances revenues de voyage : ces comportements sont de plus en plus répandus depuis le début de la crise.

Dans une petite communauté, ils risquent de provoquer plus de mal que de bien, avance M. Murray.

L’esprit de délation, de dénonciation, ce n’est pas agir de façon sage. On est tous ensemble dans cette lutte. Charles Murray, ombudsman du Nouveau-Brunswick

Cette semaine, le gouvernement provincial a instauré une ligne téléphonique de dénonciations. Selon l’ombudsman, la mise en place de cette nouvelle ligne visait surtout à désengorger le service Info-811 et même le service d’urgence 911.

La dénonciation, ça me trouble un peu. La raison pour laquelle le gouvernement a créé cette ligne, c’est parce que les appels à la ligne 811 et même à la ligne 911 ont surpassé la capacité du système , rapporte-t-il.

Selon lui, Info-Santé recevait un nombre considérable d’appels de gens qui cherchaient à dénoncer des voisins, des amis et même des membres de leur propre famille.

Il y a eu des centaines d’appels, même un d’une femme qui voulait dénoncer son mari qui se lave les mains trop vite. Est-ce vraiment une information pertinente pour les policiers? Charles Murray, ombudsman du Nouveau-Brunswick

L’ombudsman dit tout de même comprendre la réaction de gens, qui est humaine.

Quand je vois des comportements irresponsables, je trouve ça frustrant et ça me met en colère moi aussi , admet-il. Mais il ajoute qu’ il faut résister à cet instinct .

Il faut se rappeler que le pire est à venir , prévient l’ombudsman, en faisant référence aux chiffres qui ont augmenté depuis l’éclosion des premiers cas. On va probablement avoir de pires résultats bientôt dans notre province, dans notre communauté.

L'ombudsman répète que la pandémie ne fait que commencer, et qu’il serait plutôt le temps de se serrer les coudes… en maintenant bien sûr une distance.

On est au début d’un processus très difficile. Il faut se rappeler qu’on est tous ensemble dans un esprit de coopération , conclut-il.

