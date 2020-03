Un avenir incertain pour les festivals en Saskatchewan en 2020

Le Festival fransaskois, par exemple, devait révéler sa programmation vendredi, mais les organisateurs ont repoussé ce dévoilement à une date ultérieure. La présidente du Conseil culturel fransaskois (CCF), Anne Brochu Lambert, souligne que c’est notamment dans le but de rester flexible dans sa programmation.

Cependant, le CCF travaille toujours dans la planification de l'événement et reste optimiste de bien pouvoir accueillir des festivaliers.

On préfère avoir une attitude optimiste prudente. On parle d’un événement qui a lieu au milieu de l’été, plus tard que tôt, et il va bien y avoir un après Covid-19. Donc, pour l’instant, on travaille avec cette prémisse-là. Anne Brochu Lambert, présidente, CCF

Même son de cloche du côté du concours Nouvelle Scène, lui aussi organisé par le Conseil culturel fransaskois. Sa directrice, Suzanne Campagne, souligne qu’ils n’ont pas encore pris de décisions fermes à savoir si le concours aura lieu comme prévu.

Le Conseil culturel fransaskois n'est pas certain de pouvoir présenter le concours Nouvelle Scène cette année. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Nous allons remettre cette décision jusqu’au 15 avril , déclare-t-elle.

On avance quand même avec les artistes, mais c’est un avenir incertain. Tout est vraiment dans l’air pour le moment. Suzanne Campagne, directrice, CCF

Les organisateurs du festival Ness Creek continuent aussi leur travail dans l’espérance que le festival aura toujours lieu cet été. Je suis originaire de la Saskatchewan, nous nous considérons comme des gens solides et capables de faire face à n'importe quel adversaire , a déclaré Carlie Letts, un des organisateurs. Mais évidemment, nous sommes incroyablement nerveux.

Le festival Country Thunder a déjà reporté ses événements qui devaient avoir lieu en Floride ainsi qu’en Arizona. Les organisateurs espèrent néanmoins que l’édition à Craven en Saskatchewan aura lieu comme prévu les 9 au 12 juillet.

Enfin, le festival international du film de Regina n’est lui non plus pas encore certain de la façon qu’il compte procéder cette année.

Le conseil d’administration se réunira le 30 mars et une décision sera prise à ce moment-là , explique son président John Thimothy.

Les festivals déjà annulés

Suzanne Campagne affirme que le festival Terre Ferme à Willow Bunch a été annulé cette année. C’est une décision pour protéger le public [...] on a jugé que l’espace dans lequel a eu ce festival aurait rendu ça compliqué , explique-t-elle.

Le festival Terre ferme a été annulé cette année. Photo : Radio-Canada

Les Campagnes vont quand même essayer d’offrir une programmation alternative en remplacement.

Le festival Mosaic à Regina sera lui aussi annulé. Nous avions hâte d’accueillir les festivaliers, mais nous avons dû nous adapter à cette nouvelle réalité , déplore Nish Prasard, la chaire du festival Mosaic 2020.

Le festival des arts Cathedral Village à Regina prendra quant à lui une tournure entièrement digitale cette année. Malgré la situation actuelle, nous maintenons notre engagement à inspirer et à apporter de la joie à notre communauté et aux citoyens de Regina , ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Avec les informations de Raphaële Frigon et de CBC