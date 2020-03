Une fillette de 4 mois positive à la COVID-19 reçoit finalement un résultat négatif

En début de semaine, Daniel Grenier et sa conjointe Marie Perron partageaient leur angoisse de savoir que leur petite Florence, âgée de quatre mois, était atteinte du coronavirus . Or, à leur grande surprise, ils ont appris que le résultat qu'ils avaient reçu n'était pas le bon.

M. Grenier explique que c’est une nouvelle qu’ils sont allés chercher eux-mêmes. Sa conjointe, Mme Perron, et leurs deux fils aînés étaient en attente de leurs résultats depuis huit jours. Ayant passé un test lundi dernier, M. Grenier aurait dû avoir ses résultats mercredi dernier. Deux jours plus tard, il n’avait toujours eu aucune réponse.

Informés que leur médecin de famille pouvait vérifier leurs résultats dans leurs dossiers médicaux, Daniel Grenier et Marie Perron décident de l’appeler. Après vérification, les résultats de tous les membres de la famille se sont révélés négatifs. Même celui de leur petite Florence, qui avait pourtant reçu un résultat positif à la COVID-19 quelques jours plus tôt.

Dans le dossier médical de Florence, on a vu que son premier test était un peu bizarre, “à vérifier”. On ne sait pas s’il était positif ou non. Ils ont fait un deuxième test dans un autre laboratoire et il est sorti négatif , explique Daniel Grenier, qui semblait toujours secoué par cette nouvelle.

Personne ne nous a appelés pour nous dire que Florence avait eu un résultat négatif. Je ne veux pas taper sur personne, mais il y a quelqu’un quelque part qui n’a pas fait son travail ou qui a passé ça vite. Daniel Grenier

Ce dernier précise néanmoins qu’il ne remet aucunement en doute les tests qui sont menés ni les actions du gouvernement Legault pour combattre la propagation de la COVID-19. Si on reçoit un test positif, il faut prendre ça très au sérieux. Respectez ce que vous dit la santé publique , implore-t-il.

Des faux positifs, c’est possible

Même si le Dr Alex Carignan, microbiologiste infectiologue à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, ne souhaite pas commenter ce cas spécifique, il dit que plusieurs scénarios sont possibles pour expliquer le cas de la petite Florence et de sa famille.

Des faux positifs, c’est possible. Ce sont des tests qui sont réalisés par des humains. Il peut aussi y avoir des faux négatifs sur le deuxième test si le prélèvement est mal fait. Il y a de multiples possibilités. Dr Alex Carignan, microbiologiste infectiologue à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke

Au micro de l’émission Écoutez l’Estrie, le Dr Carignan explique qu’il est tout à fait possible que le virus ne se transmette pas au sein d’une même famille. Il y a des personnes qui sont plus contagieuses, qui vont le transmettre à davantage de personnes. C’est l’une des possibilités , fait-il savoir.

L’autre scénario possible est que la petite Florence était à la fin de la maladie lorsqu’elle a été testée, conclut-il.