COVID-19 : la Ville de Québec accélère l'octroi de contrats publics

Après le fédéral qui a annoncé vendredi matin des mesures d'aide économique, c’est au tour de l’administration de la Ville de Québec d'annoncer les siennes. Le maire Régis Labeaume promet d'injecter plus rapidement près de 470 millions de dollars dans l’économie de Québec.

La meilleure façon de faire survivre les entreprises, c’est de leur rapidement donner des contrats publics , plaide le maire.

Pour l’instant, par contre, aucun investissement supplémentaire n’a été annoncé pour faire face à la crise du côté municipal. La somme présentée en point de presse vendredi après-midi fait partie des dépenses qui étaient déjà prévues par la Ville pour l’année 2020.

De ce montant, près de 275 millions proviennent de contrats qui ont déjà été octroyés entre le 1er janvier et le 25 mars. À l'égard de ces 12 000 contrats et plus, Régis Labeaume promet davantage de tolérance de la part de l’administration municipale.

On va leur ajouter des délais d'exécution supplémentaires sans pénalité si les retards sont liés à la pandémie , soutient-il.

Des quelque 200 millions restants, 50 millions serviront à renouveler automatiquement pour six mois 181 contrats qui arrivent à échéance.

Ça veut dire qu’il y a 181 entreprises et souvent leurs sous-traitants qui vont être assurés d’avoir un contrat, comme on ne retourne pas en appel d’offres , précise le maire.

Il annonce aussi que les appels d’offres dont l’ouverture était prévue avant le 13 avril seront reportés après cette date. Cette mesure concerne des investissements de près de 83 millions de dollars.

Les derniers 60 millions de dollars serviront à financer des contrats qui seront placés en appels d’offres dès lundi.

Pour ces 112 contrats, on va prioriser les services professionnels, parce que c’est exécutable rapidement par télétravail, mais on va aussi prioriser les contrats qui impliquent des travaux de l’été prochain , souligne Régis Labeaume.

Il indique que, dans tous les appels d’offres, il y aura des clauses pour s’ajuster sans pénalité aux délais et aux coûts des matières qui sont devenus très imprévisibles dans le contexte de la crise.

L'administration Labeaume s'engage finalement à payer ses fournisseurs dans un délai maximal de deux semaines suivant la réception de factures.

Rien pour encourager l’entrepreneuriat selon l’opposition

Les mesures promises par la Ville de Québec sont insuffisantes selon l’opposition, surtout à l'égard des petits commerçants.

Que la Ville fasse des efforts pour payer plus rapidement et donner des délais supplémentaires, c’est la moindre des choses; par contre, il n’y a rien pour les commerçants , se désole Jean-François Gosselin, le chef de l’opposition.

Jean-François Gosselin, chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec Photo : Radio-Canada

Il suggère notamment que l’administration municipale tente de s’entendre avec le gouvernement provincial afin de donner aux petites entreprises de Québec une partie du montant de 75 millions promis sur 5 ans pour la vision entrepreneuriale de la Ville.

Selon le maire Régis Labeaume, la demande formulée par l'opposition officielle n'est pas réaliste, car les villes ne disposeraient que de moyens limités pour stimuler l'économie en comparaison aux autres ordres gouvernementaux.

Les gouvernements supérieurs peuvent donner des aides directes aux entreprises et peuvent assouplir les remboursements de taxes, le reste ce sont des peanuts , plaide-t-il.