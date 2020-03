COVID-19 : une médecin résidente de l'Hôpital Saint-François d'Assise atteinte

La médecin a été en contact avec des patients et des collègues.

Neuf infirmières ont été placées en isolement préventif et deux présentent des symptômes. Toutes les personnes touchées ont été contactées et une enquête épidémiologique a été réalisée.

« Pour tous les cas, on retrouve tous les contacts et on leur téléphone », rassure le Dr François Desbiens, directeur de santé publique de la Capitale-Nationale.

La direction de l'hôpital a rencontré les autres membres du personnel et leur a rappelé les consignes de base, comme le lavage des mains.

Avec les informations de Guylaine Bussière