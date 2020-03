De nouveaux vols de rapatriement en Amérique centrale et dans les Caraïbes

Six vols spéciaux d'Air Transat rapatrieront des Canadiens se trouvant en Haïti, au Honduras, au Salvador et au Guatemala au cours des prochains jours, a annoncé vendredi la compagnie aérienne.

Dans un communiqué, Air Transat a indiqué que quatre vols, organisés en partenariat avec le gouvernement canadien, s'ajoutent aux deux qui avaient été annoncés cette semaine.

Les deux vols déjà prévus doivent avoir lieu vendredi. Ils sont en provenance de San Salvador et de la ville de Guatemala, et atterriront tous les deux à Montréal.

Les nouveaux vols sont quant à eux en provenance de San Salvador (Salvador), de Guatemala (Guatemala), de Port-au-Prince (Haïti) et de Roatán (Honduras), et ils vont revenir à Montréal au plus tard lundi.

Les quatre nouveaux vols :

de Guatemala à Montréal, effectué le dimanche 29 mars;

de San Salvador à Montréal, effectué le lundi 30 mars;

de Port-au-Prince à Montréal, effectué le lundi 30 mars;

de Roatán à Montréal, effectué le lundi 30 mars.

De ces quatre pays, le Honduras est le plus touché par la COVID-19 avec 68 cas et 1 mort en date de vendredi. Les autorités guatémaltèques ont pour leur part recensé 28 personnes infectées et 1 décès, et les salvadoriennes, 13 cas et aucun décès. En Haïti, la COVID-19 a touché 8 personnes et n'a fait aucun mort.

Rapatrier jusqu'à la suspension temporaire

Le président d'Air Transat, Jean-Marc Eustache, a par ailleurs déclaré que les activités aériennes de la compagnie sont consacrées à ramener les voyageurs dans leurs pays d'origine depuis la mise en place de restrictions frontalières dans le monde. Jusqu'à la suspension temporaire de nos opérations prévue le 1er avril prochain, nous continuerons de travailler sans relâche dans ce seul et unique but , a-t-il dit.

Le transporteur aérien Transat a annoncé le 18 mars la suspension progressive de ses vols jusqu'au 30 avril.