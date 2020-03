Le journal Le Nord suspend sa publication papier

Selon le directeur général des Médias de l’Épinette noire, Steve McInnis, la publication n'était plus rentable en raison de la chute des revenus publicitaires dans le contexte actuel.

Les publicités ne se vendent plus. Des publicitaires nationaux ont annulé leurs contrats. Avec la fermeture aussi des commerces et des entreprises, ils n’ont plus besoin de publicités.

Steve McInnis, directeur général des Médias de l’Épinette noire