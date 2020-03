COVID-19 : 67 nouveaux cas et 2 décès de plus en Colombie-Britannique

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, confirment par communiqué de presse qu'au 27 mars, le nombre total de personnes atteintes de COVID-19 dans la province est de 792.

Des membres du personnel de deux autres centres de soins de santé de longue durée ont contracté la COVID-19 soit le Chartwell Independent Living at Langley Gardens et le Harrison at Elim Village, tous deux dans la région de la vallée du Fraser.

En tout, 11 centres de soins de santé de longue durée ont des cas de COVID-19.

Les autorités ajoutent cependant que 275 patients sont guéris et n'ont plus besoin d'être isolés.

La courbe du nombre de nouveaux cas n'est pas aussi prononcée dans les derniers jours et il demeure critique que les Britanno-Colombiens continuent à respecter les mesures de distanciation physiques au cours des deux prochaines semaines.

Les preuves sont là : si tous les Britanno-Colombiens respectent à 100% la distanciation sociale, nous pourrons aplanir la courbe d’infection , indique la Dre Bonnie Henry. “Pour les deux prochaines semaines, nous devons être unis dans nos efforts pour atteindre cet objectif.”

La province doit faire une nouvelle mise à jour samedi sur l’évolution des cas en Colombie-Britannique.

Avec les informations de Dominique Lévesque