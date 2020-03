Les personnes qui s’impliquent dans le groupe proviennent de plus de 40 pays. On compte parmi elles des employés et employées de firmes technologiques importantes telles que Microsoft ou Amazon.

Le groupe s’est donné le nom de CTI League (acronyme pour Cyber Threat Intelligence League, ou Ligue du renseignement sur les cybermenaces), un clin d’œil aux superhéros de la Ligue des justiciers de l’univers DC Comics.

Leur priorité : lutter contre les tentatives de piratage informatique qui ciblent les réseaux de la santé et les personnes qui y travaillent.

La COVID-19 représente un risque important pour ce secteur en particulier, indiquait le Centre canadien pour la cybersécurité dans une alerte émise la fin de semaine dernière.

Des hôpitaux ou des personnes qui y travaillent pourraient être la cible de rançongiciels ou de campagnes de piratage par hameçonnage. La CTI League veut d’abord et avant tout empêcher que des attaques informatiques puissent nuire aux soins donnés à la patientèle.

« Si un hôpital subit une attaque par rançongiciel et ne peut pas payer, des gens pourraient mourir parce qu’ils ne seraient pas capables de recevoir les soins médicaux nécessaires », a expliqué le fondateur du groupe, Ohad Zaidenberg, à NBC News.

Le travail des membres de la CTI League consiste principalement à déceler des failles de sécurité exploitées par des pirates informatiques pour avertir et aider des établissements hospitaliers qui pourraient être vulnérables.

Une autre priorité du groupe sera d’aider à protéger les infrastructures de télécommunications, qui sont devenues primordiales alors que de plus en plus de personnes travaillent de la maison.

Par ailleurs, Marc Rogers, un des quatre principaux gestionnaires du groupe, a affirmé à l’agence Reuters qu’il n’a « jamais vu autant d’attaques d’hameçonnage ». Des personnes mal intentionnées tentent de profiter des peurs entourant la pandémie de la COVID-19 pour soutirer des informations personnelles à des internautes.

La CTI League invite les spécialistes en cybersécurité qui souhaiteraient contribuer à s’inscrire sur leur site web. Les candidats et candidates feront l’objet d’un vérification de sécurité, indique le groupe.