Les demandes d'aide financière affluent à Promotion Saguenay

La société de développement économique, financée par la Ville, a reçu de nombreuses demandes d’information au cours des dernières heures et s’attend donc à ce que les formulaires d’inscription affluent en début de semaine prochaine. De tous les entrepreneurs qui ont communiqué avec Promotion Saguenay, une centaine seraient admissibles au programme.

Lors d’une assemblée extraordinaire du conseil municipal de Saguenay tenue par vidéoconférence mercredi, la mairesse Josée Néron a annoncé la mise en place d’un programme d’aide d’urgence destiné aux entreprises en manque criant de liquidités. L’enveloppe disponible totalise 3,5 millions de dollars.

Le programme administré par Promotion Saguenay permettra à des PME de recevoir un prêt sans intérêt pouvant aller de 5000 $ à 50 000 $ remboursable sur cinq ans.

Débordés

Selon le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, l’ensemble des conseillers en développement économique de l’organisme sont à pied d’œuvre pour répondre aux demandes d’information soumises par des dirigeants d’entreprise. Les requêtes entrent par courriel et par téléphone. Des effectifs supplémentaires ont dû être mis en place et une douzaine d’employés se consacrent au programme presque à temps plein.

Le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé Photo : Radio-Canada

On a dédié toutes nos équipes à ça. On a une équipe qui fait un premier tri et on est une douzaine de personnes au total , fait valoir le DG. Il indique que les employés, débordés, font un travail exemplaire dans les circonstances, le tout dans le but d’aider le plus de compagnies possible.

Promotion Saguenay dirigera les entreprises qui ont besoin d’une aide plus substantielle que celle offerte vers d’autres programmes mis en œuvre par la Banque de développement du Canada (BDC) ou Investissement Québec.

Patrick Bérubé signale que l’objectif est de répondre aux demandes rapidement et d’acheminer les chèques aux entreprises dans un délai maximal de deux semaines.