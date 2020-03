62 employés permanents de la Ville de Granby mis à pied

Dès qu’elle anticipera la reprise normale des activités, la Ville rappellera ses employés selon le service concerné et en fonction des besoins de la population , explique le maire de Granby, Pascal Bonin, lors d'un point de presse, vendredi.

Tous les départements et services de la Ville sont touchés, à l'exception du Service de police de Granby et le Service des incendies. Les mises à pied sont sans solde.

Rappelons que la Ville de Granby avait fermé ses édifices municipaux le 16 mars dernier.

Depuis vendredi matin, la Ville de Granby offre un service d’écoute à la population pour les informer, mais aussi pour briser l’isolement.

La ligne d'écoute, qu’on peut rejoindre au 450-361-6111, est en fonction tous les jours entre 9 h et 20 h à partir de ce vendredi.

Quand on regarde des mesures mises en place chez nous comme la ligne d'écoute on peut dire qu'on est en avance. Chez nous on a la malheureuse expérience du verglas. On a appris de ça. C'est le genre de mesures qu'advenant un confinement on sera capable d'entrer en contact avec des gens en isolés.

Pascal Bonin maire de Granby