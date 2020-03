Un homme se disant porteur de la COVID-19 crache sur les policiers lors de son arrestation

Un individu de 33 ans a été inculpé pour introduction par effraction et de voie de fait sur un policier jeudi, à Ottawa.

L’accusé aurait résisté à son arrestation et aurait craché sur les agents du Service de police d’Ottawa en se disant, à plusieurs reprises, porteur de la COVID-19.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) traitera toutes menaces en lien au bien-être et la santé du public et de nos agents sérieusement. Cracher sur une personne est considéré comme une voie de fait au sens de la loi et des accusations seront portées en conséquence , a indiqué le SPOService de police d’Ottawa dans un communiqué.

À 6 h 26 jeudi matin, un témoin avait appelé les services d’urgence après avoir aperçu un homme faire effraction dans un garage près de la voie Lagan à Ottawa.

Ce signalement a permis aux policiers de retrouver le suspect qui avait quitté les lieux avec une bicyclette.