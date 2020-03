Manoir Liverpool : au moins 4 personnes infectées à la COVID-19

Tout est calme à l’extérieur de cette résidence du secteur Saint-Romuald qui abrite 128 aînés. À l’intérieur, toutefois, c’est le branle-bas de combat depuis jeudi.

C'est particulièrement le cas au troisième étage, où de nombreux résidents toussent et font de la fièvre.

Une personne en détresse respiratoire a même été transportée à l’Hôtel-Dieu-de-Lévis vendredi avant-midi. Selon nos informations, il s’agit d’une femme qui était très fiévreuse. Elle habitait au troisième étage de la résidence.

La santé publique songe maintenant à mettre la totalité du palier en isolement.

Officiellement, quatre personnes sont infectées dans cette résidence.

Cependant, une dizaine d’autres affichent des symptômes et attendent les résultats de leur test de dépistage.

Selon nos informations, au moins trois d’entre elles auraient été déclarées positives en fin de journée, vendredi.

Un premier cas Jeudi, une première personne a été déclarée positive au Manoir Liverpool. Il s'agit d'un homme de 85 ans hébergé au premier étage, dans l’unité de soins pour perte cognitive, selon nos informations. L'homme a été transporté à l’hôpital en début de semaine pour des douleurs musculaires et de la fièvre. C'est seulement jeudi que le diagnostic est tombé : il était atteint par la COVID-19. Il se porte bien pour le moment.

Sans confirmer nos informations, la santé publique admet qu’une telle situation est possible étant donné l’évolution rapide de la propagation.

De plus, une dizaine d’employés qui ont été en contact avec des personnes infectées sont présentement en quarantaine. Parmi eux, certains éprouvent des symptômes et ont passé un test de dépistage.

Inquiets, d’autres employés refuseraient de se rendre à la résidence pour travailler.

Devant cette situation, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a d’ailleurs déployé du personnel sur place pour s'occuper des résidents.

La Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches dit tout faire pour limiter l’éclosion.

Différentes mesures ont été prises. Par exemple, à l’entrée du Manoir Liverpool, un patrouilleur du Service de police de la Ville de Lévis est désormais présent en tout temps.

Une situation prévisible

Une éclosion dans une résidence pour personnes âgées comme le Manoir Liverpool n’est malheureusement pas surprenante, selon le directeur de santé publique de Chaudière-Appalaches, Dr Philippe Lessard.

Ce genre d'éclosion-là risque de survenir ailleurs , affirme-t-il.

Il ajoute que cette situation rappelle l’importance de respecter les mesures pour freiner la propagation. Surtout envers les aînés qui sont les plus vulnérables face à la COVID-19.

Un cas de COVID-19 a été confirmé parmi les résidents du Manoir Liverpool à Lévis. Photo : Radio-Canada

Enquête épidémiologique

La santé publique ignore comment la maladie a pénétré dans la résidence.

On commence à avoir de plus en plus de difficultés à relier les cas qu'on a à des retours de voyages ou des contacts de retours de voyages, répond Dr Philippe Lessard.

Dans les prochains jours, on va être rendus à un niveau où la transmission communautaire va être présente ou constatée dans plusieurs régions au Québec. Dr Philippe Lessard, directeur de santé publique de Chaudière-Appalaches

La direction du Manoir Liverpool n’a pas répondu aux demandes d'entrevue de Radio-Canada.