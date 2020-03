Le rôle crucial des services de soins à domicile

Les personnes âgées et celles aux prises avec des déficiences physiques continuent d'avoir besoin de soutien pour s'alimenter, faire de l'entretien ménager ou s'occuper de leur hygiène personnelle.

Des organisations comme la Coopérative de solidarité de services à domicile du Royaume du Saguenay veillent au grain, puisqu'elles maintiennent leurs activités malgré la pandémie de COVID-19.

La directrice générale de l'entreprise d'économie sociale, Lynda Bélanger, assure que sa brigade de cuisinières, d'infirmières et de préposées ne s'est jamais sentie aussi indispensable.

On est la survie de quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas de réseau social. Il n'y a personne qui va les voir. On a ciblé ceux qui étaient les plus isolés. On les contacte régulièrement. On valide avec eux pour voir s'ils ont un besoin.

Lynda Bélanger, directrice générale, Coopérative de solidarité de services à domicile du Royaume du Saguenay