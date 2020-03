Les garagistes doivent se concentrer sur les réparations essentielles

Certaines bannières comme Canadian Tire continuaient de fournir des services jugés non indispensables. La direction a cependant changé ses directives vendredi matin et a fait annuler les rendez-vous pour les changements de pneus d'été, entre autres.

Les ateliers mécaniques peuvent uniquement faire des réparations considérées nécessaires. En résumé, tout bris ou situation pouvant empêcher un automobiliste de se rendre au travail comme une crevaison, une panne mécanique ou une défaillance liée aux batteries.

C'est pour aider les personnes qui sont en difficulté, qui ont besoin d'aller travailler si leur véhicule brise ou quoi que ce soit. On aide le monde , explique Jonathan Demers, propriétaire du garage Godin-Lapointe de Jonquière.

Les commerces de garagistes comme Jonathan Demers restent ouverts car ils demeurent un service essentiel. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Les automobilistes sont d'ailleurs invités à reporter les rendez-vous qui ne sont pas considérés urgents comme les changements de pneus ou d'huile.

On essaie de les retarder et de prendre des rendez-vous au mois de mai. On s'est dit qu’à ce moment-là, la grosse épreuve va surement être passée et la bourrée pourra commencer. Jonathan Demers, propriétaire, Garage Godin-Lapointe

Puisque les concessionnaires et les commerces de pièces automobiles sont fermés, certains garagistes limitent leurs activités aux réparations urgentes. C’est notamment le cas de la station Robert Gasse de Chicoutimi.

Nos appels sont redirigés. On a une équipe d'urgence qui va pouvoir régler les ennuis, les pépins et les situations qu'on ne peut pas prévoir , fait valoir le directeur Frédéric Gasse.

Il précise que les mesures d’hygiène sont de mise dans les ateliers mécaniques.

On travaille presque tous avec des gants, mais là, c'est obligatoire. On les change évidemment régulièrement. Ce sont des gants jetables. On désinfecte tout ce qui est volant, bras de vitesse, écran tactile. Tout ce que l'on touche et qui pourrait être contaminé , met en relief Frédéric Gasse.

Comme pour les autres secteurs d’activité, les interventions jugées non essentielles des garages sont « mises sur pause » au moins jusqu’au 13 avril.

D'après le reportage de Flavie Villeneuve