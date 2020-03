Les dons s’accumulent devant les organismes communautaires fermés

Des boîtes et des sacs d'objets et de vêtements s'accumulent devant la façade de la Friperie d'Hawkesbury depuis la fermeture temporaire de l’établissement en raison de la pandémie de la COVID-19, le 17 mars dernier.

La directrice de la friperie, Marcelle Ménard, a ordonné la semaine dernière à ses bénévoles, qui sont pour la plupart des personnes âgées, de demeurer à la maison jusqu'à nouvel ordre.

Depuis, les dons s’empilent devant l’établissement, ce qui exaspère Mme Ménard.

Selon elle, ces dons se retrouveront à la poubelle, ce qui aura des répercussions sur les finances de l’organisme, qui doit payer un loyer de 3650 $, sans compter le chauffage et l’électricité.

C’est certain qu’on ne rentrera pas ça en dedans. On ne peut pas courir le risque. Ça veut dire que c’est tout du gaspillage , affirme Mme Ménard.

Elle demande aux gens, qui profitent de la situation actuelle pour faire leur ménage du printemps, de conserver leurs dons à la maison jusqu’à la réouverture de la friperie.

S’ils déposent ça dans ces conditions-là, dans ma tête, leurs dons ne valent rien. Marcelle Ménard, directrice de la Friperie de Hawkesbury

Mme Ménard a observé certains individus qui venaient récupérer des dons laissés devant la façade. Elle raconte qu’un individu est venu regarder ce qui se passait. Il est revenu avec sa « van »et il l’a rempli. Il est parti avec , raconte-t-elle.

Même si elle se réjouit du fait que ces dons ne sont pas gaspillés, elle souligne que personne ne peut savoir si ces articles sont contaminés.

Seul pour gérer les dons

C’est la même situation pour le gestionnaire en intervention et en coordination pour Le Comptoir Sainte-Rose-de-Lima à Gatineau, Roland Frenette.

Malgré sa fermeture, la population continue de déposer des objets au Comptoir Sainte-Rose-de-Lima à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Depuis mercredi, les 109 bénévoles du Comptoir sont en congés pour une durée indéterminée.

Il se retrouve donc seul pour gérer les dons qui s’accumulent de jour en jour et a vu ses heures réduites de moitié.

Selon lui, le gouvernement devrait permettre aux organismes de poursuivre leurs activités afin de gérer les dons de la population.

M. Frenette demande au premier ministre [...] de prendre conscience que [les comptoirs ont] besoin de quelques bénévoles [...] pour gérer les dons [qu'ils reçoivent] .

Roland Frenette, gestionnaire en intervention et en coordination pour Le Comptoir Sainte-Rose-de-Lima à Gatineau, demande au gouvernement de permettre aux comptoirs de poursuivre leurs activités. Photo : Radio-Canada

S’il-vous-plait, pouvez-vous garder vos dons à la maison? Roland Frenette, gestionnaire en intervention et en coordination pour Le Comptoir Sainte-Rose-de-Lima à Gatineau

Le gestionnaire remercie la population pour ses dons, mais lui demande d’attendre que la situation revienne à la normale avant de les amener.

C’est grâce aux dons qu’on réussit à maintenir notre oeuvre communautaire fonctionnelle et on demande aux gens de ne plus apporter de dons, parce qu'on en reçoit [trop] , souligne M. Frenette.

Avec les informations de Denis Babin