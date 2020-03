McDonald's pourrait verser 1 M$ à des hôpitaux... après la pandémie de COVID-19

Les modalités de l'accord devaient être affichées à l'entrée de tous les restaurants de la chaîne à compter du mois prochain, en prévision d'une audience visant l'approbation de la transaction.

La Cour supérieure a cependant mis le processus sur la glace et reportée indéfiniment l'audience prévue en juin, en raison de la pandémie.

Un Joyeux Festin de la chaîne McDonald's Photo : AFP/Getty Images / KAREN BLEIER

En novembre 2018, le Tribunal avait autorisé la tenue d'un procès dans le cadre d'une action collective intentée par un père de famille.

Ce dernier se plaignait que la mise en marché des Joyeux Festins contrevenait à la Loi sur la protection du consommateur, qui interdit la publicité destinée aux enfants de moins de 13 ans au Québec.

Le père réclamait une compensation financière pour tous les enfants de moins de 13 ans ayant acheté un repas depuis le mois de novembre 2013, en plus de changements dans la mise en marché des Joyeux Festins.

Aucune responsabilité

McDonald's et les avocats du recours ont finalement conclu une entente, dans laquelle la chaîne de restauration ne se reconnait aucune responsabilité.

Néanmoins, McDonald’s a conclu que la poursuite de l’action collective et les coûts associés seraient disproportionnés par rapport au montant des réclamations , peut-on lire dans les documents judiciaires.

De son côté, l'instigateur du recours convient qu'il serait impossible de déterminer combien de Joyeux Festins ont été achetés et d'établir un mécanisme de remboursement.

L'entente de règlement indique qu'il existe d'autres solutions honorables pour garantir que les clients soient indirectement compensés .

Hôpitaux pour enfants

Dans ce contexte, McDo a accepté de verser 1 M$, qui sera séparé également entre des organismes de bienfaisance qui oeuvrent dans quatre hôpitaux.

Ainsi, la Fondation du CHU Sainte-Justice, l'Hôpital général juif (pour son programme de soins pour enfants), la fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et l'unité de soins intensifs néonatals du CHU de Québec recevraient chacun, 250 000 $.

Le CHU Sainte-Justine à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les hôpitaux ne toucheront cet argent qui si l'entente est approuvée par la Cour supérieure.

Frais d'avocats

Le règlement à l'amiable prévoit également que McDonald's versera 415 000 $ à la firme LPC Avocats de Montréal, qui a défendu les droits des consommateurs.

Ce montant représente un peu plus de 29 % du montant total que McDo s'engage à débourser.

À titre de comparaison, le juge qui avait examiné l'entente dans le cadre de l'action collective sur la légionellose avait sourcillé en constatant que 30 % du montant total était destiné aux avocats des victimes.

Le juge Clément Samson avait revu à la baisse ce pourcentage pour le fixer à 18 %, faisant passer les honoraires de 2,1 millions à 1,3 million de dollars.

Le juge qui étudiera l'entente intervenue avec McDonalds devra également évaluer si l’appétit des avocats est raisonnable.

Changements de pratiques

L'Action collective visait également à mettre fin à certaines pratiques publicitaires du géant américain.

McDonald's s'engage à ne plus utiliser de jouets pour faire de la publicité dans ses étalages Photo : Image tirée des documents judiciaires

L'entente prévoit que McDonald's n'utilisera plus de jouets dans ses présentoirs, mais les remplacera par des images.

De plus, ces images de figurines, ou autres, devront être placés à une certaine hauteur, afin d'être moins à la vue des jeunes enfants.

L'entreprise n'utilisera plus, non plus, de présentoirs interactifs de jouets.

Pour que ces changements prennent effet, et que les montants prévus à l'entente soient versés, ils devront être approuvés par le Tribunal à une date qui sera fixée, une fois que l'état d'urgence sanitaire sera levé.