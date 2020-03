Le prix du baril de pétrole canadien est au plus bas

Le coût d’un baril de pétrole canadien a atteint un creux historique vendredi sur les marchés, lorsque la valeur du Western Canadian Select (WCS) a atteint 4,51 $ US, marquant une baisse de près de 2 $ US par rapport à la veille.

Jeudi, le même pétrole se transigeait à 6,45 $ US le baril, alors qu'une semaine plutôt, son prix était de 7,63 $ US et qu'en janvier, le prix moyen du WCSWestern Canadian Select était de 36,82 $ US le baril.

Ces chutes de prix ont contraint un certain nombre de producteurs de pétrole canadiens à sabrer leurs plans de dépenses en capital et à réduire leur production.

Des analyses laissent également entrevoir de nouvelles baisses des prix du pétrole.

Le prix du pétrole brut provenant des sables bitumineux canadiens pourrait bien approcher de zéro au cours des prochaines semaines , indique une analyse produite par la firme d’analyse JBC Energy.

Même si les rendements deviennent négatifs, cela ne signifie pas que la production sera interrompue, mais cette fois-ci, la situation est vraiment exceptionnelle , ajoute le rapport.

Plus cela durera, plus ce sera catastrophique pour l'Alberta, et pas seulement pour l'Alberta, mais pour le reste du Canada , dit pour sa part Martin Pelletier, un gestionnaire de portefeuille pour le TriVest Wealth Council, à Calgary.

Les entreprises sont en mode survie. Martin Pelletier, gestionnaire de portefeuille, TriVest Wealth Council

Le secteur attend le plan d’aide promis par le gouvernement fédéral qui pourrait être annoncé la semaine prochaine.

Une société de recherche énergétique norvégienne, Rystad Energy, affirme que la situation a créé un excédent mondial si important que la production de pétrole de l'Ouest canadien devra être réduite d'environ 11 %, soit 440 000 barils par jour.

Selon cette firme, le pays est à quelques jours de manquer de capacité de stockage.

Le doyen de la Faculté d’administration de l’Université de l’Alberta, Joseph Doucet, croit toutefois que certaines entreprises devraient continuer à produire, malgré ces prix en chute libre.

Il y a une accumulation de pétrole dans les réservoirs parce que certaines stockent dans l’espoir que les prix vont remonter. Mais les réservoirs ont de moins en moins de places, donc bientôt, les entreprises vont se retrouver dans la situation de vendre à des prix très faibles ou d’arrêter la production.

Pour certaines compagnies, notamment les gros producteurs dans les sables bitumineux, il est très coûteux d’arrêter la production. C'est un peu comme une chaîne de montage , ajoute Joseph Doucet.

Donc pour certaines entreprises, même si les prix sont extrêmement faibles et en dessous d’un coût variable, elles vont continuer parce que la vision à plus long terme, c’est que les prix vont remonter , précise-t-il.