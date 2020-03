Les clients ne peuvent plus entrer dans la seule pharmacie de Port-Cartier

Depuis jeudi, la succursale Brunet, située dans le centre commercial, accepte uniquement les commandes en ligne ou par téléphone. Les ordonnances et autres produits sont servis à la clientèle à l'extérieur du commerce ou livrés à domicile.

Seuls les paiements par carte de crédit ou de débit sont acceptés.

La seule pharmacie de Port-Cartier a fermé ses portes au public et n'offre que la livraison en raison de l'épidémie de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La superviseure de la pharmacie, Diane Loisel, veut ainsi protéger ses employés et ses clients.

Il y a eu un cas à Port-Cartier, puis là, on a décidé de fermer pour protéger [l]es employés. Nous, on a une équipe super. On veut les garder, on veut les protéger. Puis pour les clients. [Les employés] veulent tous protéger nos clients aussi , explique Mme Loisel.

Diane Loisel, superviseure de la pharmacie Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, s'oppose à cette décision. Il estime que l'accès à la pharmacie est essentiel pour la population.

On va essayer de communiquer avec les dirigeants, les propriétaires de la pharmacie pour voir s'il n’y aurait pas une autre alternative , indique le maire.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

À l'heure actuelle, on voit les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens ont l'air à trouver ça très compliqué pour arriver puis avoir leurs ordonnances , poursuit M. Thibault.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau