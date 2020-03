Se sacrifier pour les aînés

Cela fait plus de deux semaines que les visites sont interdites dans les maisons pour personnes âgées de France. Une mesure de précaution supplémentaire pour tenter de protéger les plus vulnérables.

Pourtant, cela n’a pas empêché ce fichu coronavirus de s’inviter à l’intérieur. Et de tuer. Il n’existe pas de bilan pour la France entière. Un survol des cas les plus médiatisés donne le frisson.

Au moins 16 décès dans une résidence de Saint-Dizier, 15 à Thise, 7 à Sillingy… et 21 dans un foyer pour aînés de Cornimont. Vingt et un en moins de trois semaines.

Au départ, on pensait que c'était une simple grippe , a expliqué à l’AFP Sophie Vinel, la directrice de ce dernier établissement. D’ordinaire, quatre ou cinq résidents meurent chaque mois.

Au bout d'une semaine, ça flambait toujours. Et surtout, la virulence et puis le nombre de personnes infectées, ça on n'a jamais connu.

Sophie Vinel, directrice de la résidence pour aînés de Cornimont