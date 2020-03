12 nouveaux cas et une possible transmission communautaire au Nouveau-Brunswick

Par ailleurs, il pourrait y avoir un premier cas de transmission du coronavirus dans la communauté, a souligné la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick. Les autorités de santé publique enquêtent sur cette possibilité parmi les 12 nouvelles personnes infectées.

Tous les autres cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, y compris 11 des 12 annoncés vendredi, sont liés à des voyages.

Une des personnes qui figuraient parmi les cas confirmés précédemment s'est rétablie de la COVID-19, indique la province.

Premier cas dans la région de Campbellton

Les nouveaux cas annoncés vendredi au Nouveau-Brunswick se répartissent comme suit : quatre dans la zone sud-est, un dans la zone sud, trois dans la zone centrale, trois dans la zone nord-ouest et un dans la zone 5, qui est le centre-nord de la province.

Ce dernier cas est le premier déclaré dans la région de Campbellton et ses environs.

Deux enfants de moins de 10 ans font partie des personnes atteintes. Les autres patients sont quatre personnes dans la vingtaine, trois individus dans la trentaine, une personne dans la soixantaine et deux âgées de 70 ans et plus.

Le gouvernement ne spécifie plus si les individus déclarés positifs à la COVID-19 sont des hommes ou des femmes, comme il le faisait encore récemment.

Le nombre de tests effectués n’est plus dévoilé

Le gouvernement Nouveau-Brunswick a aussi cessé de communiquer au public le nombre de tests de dépistage de la COVID-19 pour lesquels les résultats ont été négatifs.

Selon les derniers chiffres disponibles cette semaine avant que le gouvernement provincial ne prenne cette décision, un peu plus de 1800 tests de dépistage avaient été effectués.

Des cas à bord de deux avions s’étant posés au Nouveau-Brunswick

Des personnes déclarées positives à la COVID-19 ont voyagé à bord d’avions qui ont atterri au Nouveau-Brunswick, a annoncé vendredi la Dre Jennifer Russell.

Toutes les personnes qui étaient à bord des deux vols suivants doivent être en auto-isolement pour 14 jours :

Le vol 8900 d’Air Canada en provenance de Montréal, qui a atterri à Moncton le 16 mars.

Le vol 169 de Sunwing parti de Punta Cana, en République dominicaine, qui a atterri à Fredericton le 18 mars.

Dépistage chez les travailleurs de la santé

La province annonce par ailleurs des ajustements à son protocole de dépistage.

Nous élargissons le dépistage pour couvrir nos travailleurs de la santé et les gens qui n’ont pas voyagé mais qui ont présentent une nouvelle toux, de la fièvre ou un essoufflement , a déclaré la Dre Russell. T ous nos travailleurs du secteur de la santé qui présentent des symptômes de la COVID-19 doivent s’auto-isoler immédiatement et téléphonez au 811. Cela comprend les employés des régies régionales de la santé, des établissements de soins de longue durée, du Programme extra-mural et d’Ambulance Nouveau-Brunswick, ainsi que les médecins communautaires et les pharmaciens.

Bilan en Atlantique

En date du 27 mars, les provinces de l’Atlantique recensent 248 cas de COVID-19, soit 88 de plus que la veille. La répartition par province s'effectue comme suit.

Nouvelle-Écosse : 17 nouveaux cas, pour un total de 90

Nouveau-Brunswick : 12 nouveaux cas, pour un total de 45

Terre-Neuve-et-Labrador : 20 nouveaux cas, pour un total de 102

Île-du-Prince-Édouard : 2 nouveaux cas, pour un total de 11