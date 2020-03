La Chambre des représentants approuve le plan de relance américain

La Chambre des représentants approuve à son tour le plan de relance américain de plus de 2000 milliards de dollars. Ne manque plus que la signature du président Trump.

Le plan avait été soumis à la Chambre après avoir obtenu l’aval du Sénat dans la nuit de mercredi à jeudi. Le président Donald Trump, qui est le seul à avoir l’autorité nécessaire pour promulguer son entrée en vigueur, doit maintenant le signer.

L’approbation par le président de ce plan fait peu de doute, puisque Donald Trump et la Maison-Blanche ont publiquement appuyé la proposition et encouragé son adoption rapide dès sa présentation au Sénat.

Ce vaste plan d’aide a pour objectif de stimuler l’économie en encourageant la dépense, d’apporter une sécurité financière aux Américains et aux entreprises, de venir en aide au réseau de la santé et, ultimement, d’éviter de voir le pays plonger dans une récession de longue durée.

Le montant de cette aide sera modulé en fonction du revenu, pour atteindre un maximum de 1200 $ par travailleur, plus 500 $ par enfant. Ces montants seront réduits progressivement pour les revenus dépassant 75 000 $, et les travailleurs qui gagnent plus de 99 000 $ ne recevront rien.

Les chômeurs toucheront aussi des montants supplémentaires.

D’autres enveloppes, qui s’élèvent à des centaines de milliards de dollars, seront versées en aide aux petites et grandes entreprises. Les compagnies aériennes et les autres entreprises du secteur aéronautique bénéficieront d’une aide particulière de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Le secteur de la Santé est aussi visé. Plus de 100 milliards de dollars seront consacrés à aider les hôpitaux débordés et à accroître la recherche sur les vaccins et les traitements contre la COVID-19.