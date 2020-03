Un premier concert virtuel pour Pascale Picard

Elle sera seule avec sa guitare, son micro et son ordinateur, samedi, en direct de son salon.

L'auteure, compositrice et interprète n'avait pas trop le coeur à chanter au cours des dernières semaines.

Émotivement c'est quand même particulier ce qui se passe, on prend ça une journée à la fois. Je dirais que ça va mieux que la semaine passée, disons , confie l'artiste de 37 ans.

Pascale Picard en spectacle, à distance

Mais malgré cette crise, Pascale a commencé à avoir des fourmis dans les doigts. Les internautes lui ont demandé si elle pensait faire quelque chose.

On dirait que je ne me serais pas attendue à ça, j'ai senti que ça ferait plaisir aux gens, pis moi ça me ferait plaisir aussi; je deviens de plus en plus excitée par rapport à ce Facebook Live-là.

Affiche annonçant le Facebook Live de Pascale Picard Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Pascale Picard a commencé il y a déjà 20 ans à jouer des reprises de chansons dans les bars et les restaurants. Elle reviendra à ses anciennes amours pendant sa prestation, à laquelle elle ajoutera plusieurs de ses compositions.

Merci de votre engouement pour le petit live de ce samedi 28! On s’y voit alors à 16 h (Qc)/21 h (Paris). J’ai hâte!❤️ Pascale Picard (Facebook)

Elle a choisi de lancer ce rendez-vous un samedi à 16 h pour son public d'ici, mais la chanteuse a aussi pensé à ses admirateurs européens qui pourront également se changer les idées en l'écoutant en direct de sa résidence de Québec.