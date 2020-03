La CCN ferme l’accès des véhicules à la Ceinture de verdure

La CCNCommission de la capitale nationale gère environ 75 % de la Ceinture de verdure et les 5000 autres hectares sont gérés par d'autres organismes, dont l'Aéroport d'Ottawa, le ministère de la Défense nationale et Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Par voie de communiqué, la CCNCommission de la capitale nationale a indiqué que les stationnements aux points de départ des sentiers et des parcs à chiens sans laisse y seront donc fermés .

Les personnes qui arriveront en auto ne pourront pas stationner leur véhicule au point de départ des sentiers ou sur les routes adjacentes , indique le communiqué, qui précise que les autorités locales assureront le respect des interdictions de stationner .

Citant un souci d’éviter les déplacements non essentiels et de protéger son personnel, la Commission encourage la population à prendre l’air près de la maison, à pied ou à vélo, plutôt que de prendre l’auto pour s’en éloigner .

Certaines exceptions sont toutefois permises. Selon le communiqué, les résidants qui vivent près de l’entrée d’un sentier ou d’un parc à chiens pourront toujours s’y engager à condition de respecter les recommandations de santé publique, y compris se tenir loin des autres .

La CCNCommission de la capitale nationale avait par ailleurs annoncé, lundi, qu'elle fermait temporairement le parc de la Gatineau, mettant une fin hâtive à la saison récréative hivernale.

La CCN Commission de la capitale nationale s’affaire à ouvrir les sentiers polyvalents

La CCN a également annoncé que ses équipes sont au déneigement et au déglaçage de façon à pouvoir rouvrir progressivement et dans les meilleurs délais ses sentiers polyvalents.

Les ouvertures éventuelles des sentiers seront annoncées dans les médias sociaux, a précisé la Commission.

En ce qui concerne les fermetures de routes, y compris pour les vélos-dimanches, la CCN a déclaré qu’elle réévaluera les options [...] au fur et à mesure de l’évolution de la situation .