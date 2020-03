COVID-19 : la Colombie-Britannique se tient prête aux pires scénarios

En se basant sur des scénarios de modélisation des régions de Hubei, en Chine, puis du nord de l’Italie, la province cherche à mieux planifier ses besoins potentiels en termes de lits d’hôpitaux et de ventilateurs artificiels, explique le sous-ministre de la Santé, Stephen Brown.

Nous sommes loin des autres scénarios auxquels nous nous comparons , assure toutefois M. Brown. L’objectif, dit-il, est de se préparer dans une abondance de prudence.

Pour libérer le plus de lits possible, toutes les opérations non essentielles ont été annulées en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

17 super hôpitaux

La province a ciblé les 17 plus grands hôpitaux comme étant les sites de traitements des patients atteints de la COVID-19. En utilisant le scénario selon lequel il y aura autant, sinon moins, d’hospitalisations qu’à Hubei, il est raisonnable de penser que nous aurons la capacité de répondre à la demande , affirment les autorités.

Toutefois, si la Colombie-Britannique devait connaître une croissance des demandes d’hospitalisation semblable à celle qu’a connue le nord de l’Italie, tous les hôpitaux devront être utilisés pour répondre à la demande de lits.

Qui plus est, une stratégie devra être mise en place pour déplacer les patients qui ne sont pas traités pour la COVID-19.

De cette façon, les patients atteints de la COVID-19 seraient rassemblés aux mêmes endroits, fait valoir la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry. Ça aidera à limiter la propagation , ajoute-t-elle.

Pour libérer le plus de lits possible, toutes les opérations non essentielles ont été annulées.

La province a commandé des ventilateurs supplémentaires au début du mois de mars et étudie la manière dont ils seront répartis dans les différentes régions de la province.

À lire aussi : Des mesures strictes pour lutter contre le coronavirus en Colombie-Britannique

Des mesures qui fonctionnent

Les autorités sanitaires se font rassurantes et estiment que les mesures de distanciation sociale, notamment la fermeture des écoles et des restaurants, de même que les interdictions de regroupements et les restrictions de voyages, porteront fruit.

Le taux de croissance [de la COVID-19] en Colombie-Britannique est influencé positivement par les mesures de santé publique adoptées au cours des dernières semaines , croit la Dre Bonnie Henry. C’est une bonne nouvelle.

Par contre, comme le virus a une période d’incubation de 14 jours, il faut attendre la fin de ce cycle après l’implantation des mesures pour en voir le plein impact, rappelle-t-elle.

On comptait jeudi 725 cas confirmés de coronavirus dans la province, une hausse de 66 personnes infectées, et 14 décès causés par la maladie.