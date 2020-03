La coupe Longueuil : la mal-aimée des coupes de cheveux

Les Canadiens anglais l’appellent « the hockey hair », les Mexicains « la coupe Yucatan », les Français « la nuque longue », les Belges « le mulet ».

Pourquoi, disons nous coupe Longueuil? Tout simplement que la coupe de cheveux fût à un moment donné particulièrement populaire dans cette ville du Québec.

Au bulletin de nouvelles Aujourd’hui du 30 septembre 2003, la coanimatrice Marie-Soleil Michon présente une chronique sur les origines de cette coupe de cheveux particulière.

Aujourd’hui, 30 septembre 2003

Le présentateur Simon Durivage mentionne l’expression américaine business in the front party in the back , qui définit bien la célèbre coupe.

Aux dires de la chroniqueuse, des psychologues se sont déjà penchés sur la question. La coupe Longueuil serait portée par des gens qui cherchent à exposer leur côté rebelle tout en se conformant à ce que la société attend d’eux.

Au cours des années 1980-1990, la coupe de cheveux est popularisée par des chanteurs comme Rod Steward, Paul McCartney et David Bowie. Chez les sportifs, le joueur de tennis André Agassi, et le joueur de soccer Chris Waddle l’ont également porté. Les acteurs Patrick Swayze, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme et Brad Pitt ont aussi adopté cette mode.

Comme l’affirme Marie-Soleil Michon en 2003, « encore 7 millions de Nord-Américains la portent fièrement, des rockeurs, des lutteurs, des motards, des chanteurs country. »

À l’émission Têtes à Kat du 6 novembre 2003, la chroniqueuse Isabelle Ménard se rend au salon de coiffure Funky Toque, situé boulevard Saint-Laurent à Montréal, pour assister à la confection d’une coupe Longueuil par le coiffeur Myguel Prudhomme.

Têtes à Kat, 6 novembre 2003

Isabelle Ménard débute son reportage en indiquant qu’on retrouvait des coupes de cheveux similaires bien avant les années 1980.

De la Préhistoire jusqu’à la Renaissance en passant par l’Époque égyptienne, il y a une coupe de cheveux qui a traversé le temps. Isabelle Ménard, chroniqueuse

Le coiffeur explique à la journaliste qu’il existe plusieurs variations de la coupe Longueuil; avec ou sans tour d’oreilles, avec ou sans dégradé.

La coupe Longueuil était particulièrement populaire auprès de joueurs de hockey. Comme les hockeyeurs ne pouvaient pas porter les cheveux longs, car cela risquait de leur cacher la vue, certains joueurs laissaient dépasser leurs cheveux de leur casque, mais les portaient court sur le dessus de la tête.

C’est le cas de Jaromir Jagr, qui fût un porte-étendard de cette coupe durant quelques années.

On assiste aujourd’hui à un regain de popularité pour ce type de coiffure, qui est portée tant dans la rue que par les grands mannequins sur les podiums. Des vedettes telles la chanteuse Miley Cyrus et l’actrice espagnole Ùrsula Corberò la portent fièrement.

Depuis peu, des festivals sont même organisés pour regrouper les adeptes du mulet. C’est le cas en Australie et en Belgique.