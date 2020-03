Une famille de neuf à Halifax s’adapte en temps de pandémie

Stéphanie Potter et son mari, Tim, ont sept enfants dont l'âge varie de deux à douze ans. Avec la pandémie COVID-19, la vie de cette famille d'Halifax a pris une tout autre tournure.

Mme Potter explique que sa famille respecte les recommandations de distanciation sociale, puisque Tim souffre de diabète de type 1 et est immunodéprimé.

Ce serait dévastateur si la COVID-19 faisait son chemin dans notre famille et dans notre foyer , affirme Mme Potter. Nous sommes donc très prudents en ce moment.

Stéphanie Potter travaille à la maison depuis le 13 mars.

Selon elle, l’emploi du temps d’autres membres de la famille a été plus perturbé que le sien.

Notre enfant de quatre ans a soudainement beaucoup plus de camarades de jeu, mais aussi beaucoup plus de compétition pour les émissions que nous allons regarder, pour les jouets qu'il veut et pour notre attention , raconte-t-elle.

On a donc travaillé pour essayer de faire la paix dans une maison de neuf personnes. Stéphanie Potter

Des courses pour toute la famille

Stéphanie Potter essaie de limiter ses sorties et de faire ses emplettes une fois par mois seulement. Toutefois, puisqu’elle doit se procurer suffisamment de produits pour neuf personnes, elle doit acheter en grande quantité.

Je remarque que les gens nous regardent parfois de travers, parce qu'ils pensent que nous accumulons, alors qu'en réalité, il s'agit de deux ou trois semaines de nourriture pour nous , précise-t-elle.

Mme Potter dit qu'elle achète environ 27 pains toutes les trois semaines.

À part le fait qu'elle a dû faire plusieurs magasins pour trouver du papier toilette, elle n'a pas été déçue.

La plupart des produits de base, comme le beurre d’arachides et le pain, nous n'avons pas eu de problèmes pour les acheter , dit-elle.

Fermeture des écoles pendant deux semaines

Les écoles de la Nouvelle-Écosse ont reçu l'ordre de fermer pendant deux semaines après le congé de mars, une décision qui touche cinq des enfants de Mme Potter.

La mère de famille mentionne avoir entendu des discussions sur la possibilité d’offrir des classes en ligne, mais avec sept enfants, sa maison n’est pas équipée en conséquence, notamment en ce qui a trait aux appareils électroniques.

Je pense que la pandémie de la COVID-19 est une situation à long terme , affirme Mme Potter.

De mon point de vue, pour les enfants de l'école primaire, donc de cinquième année et moins, je n’aurais aucun problème à ce que l'école soit fermée pour l'été.

Elle espère par contre que son enfant de septième année pourra continuer à suivre ses cours en ligne.

Conseils pour les autres parents

Stéphanie Potter a déclaré qu’en raison du mauvais temps, ses enfants ont dû rester à l’intérieur à plusieurs reprises, et qu'ils avaient dû compter sur des livres, des films et sur leur imagination pour surmonter l’isolement.

Faites confiance à la capacité de vos enfants à se divertir , conseille-t-elle.

Je sais qu'on a le sentiment qu'il faut les préparer pour l'école ou gérer leur jeu de manière vraiment intentionnelle. Mais notre vie a perdu beaucoup de sa cohérence et de sa structure. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un foyer qui soit un lieu sûr.

