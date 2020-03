Québec accorde 2,5 M$ pour aider les victimes de violence conjugale

Ces derniers jours, des organismes qui travaillent auprès de ces femmes ont mis en lumière de nombreuses situations pénibles vécues par ces dernières en raison des mesures prises pour combattre la pandémie de la COVID-19.

Par exemple, l'obligation pour les citoyens de rester confinés à la maison augmente le stress de tous, et les femmes vivant déjà dans des milieux violents risquent encore plus d'en subir les contrecoups – sans possibilité d'en sortir s'il n'y a pas de place en refuge.

La crise sanitaire actuelle et les mesures d'isolement imposées par le gouvernement exposent plus que jamais certaines femmes à des situations de violence , a déclaré dans un communiqué Isabelle Charest, la ministre responsable de la Condition féminine.

L'argent octroyé doit servir notamment à couvrir les frais d'hébergement et de transport ou encore des heures supplémentaires réalisées par les employés.

Le Secrétariat à la condition féminine et le ministère de la Santé et des Services sociaux affirment qu'ils vont continuer à assurer une veille de la situation pour que les femmes victimes de violence aient un soutien adéquat.

J'aimerais lancer un message important à toutes les femmes du Québec : l'isolement n'interdit pas de fuir. N'hésitez pas à recourir aux services spécialisés des organismes et des maisons d'hébergement. Votre santé et votre sécurité sont plus importantes que tout.

Isabelle Charest, la ministre responsable de la Condition féminine