Des visières médicales produites exceptionnellement à Québec

Elles sont produites à l'aide d'imprimantes 3D. La demande est venue d'un médecin de l'Hôtel-Dieu de Québec.

Il nous a contactés pour nous dire qu'il y avait un besoin de visières protectrices. Il nous a expliqué le concept. Ce qui est intéressant avec l'impression 3D, c'est que j'ai seulement besoin de dessiner le produit et de l'imprimer. En moins de 24 h, nous avions un premier prototype , explique la cofondatrice de Panthera Dental, Béatrice Robichaud, lors d'une entrevue à l'émission Première heure.

Unique au monde

Des ingénieurs mécaniques de Québec ont dessiné un concept de visière en 3D, à partir d'un produit chinois qui était vendu ici. Le modèle original était à usage unique, alors que celui développé par Panthera Dental est réutilisable. Il s'agit, selon Béatrice Robichaud, d'une première mondiale.

La matière peut être désinfectée ou encore mieux, stérilisée. On peut littéralement la mettre dans les machines de désinfection des hôpitaux, comme les outils de chirurgie. On peut réutiliser nos visières au-delà de 40 fois , affirme-t-elle.

Les visières médicales produites par Panthera Dental Photo : Radio-Canada

Production importante

Panthera Dental et ses partenaires estiment être en mesure de produire des centaines de visières par semaine.

On s'est affiliés avec la compagnie de production de prothèses orthopédiques de mon père, Bodycad, pour avoir une plus grosse capacité de production. Nous sommes capables d'en produire mille par semaine et on travaille pour doubler notre capacité de production dans les prochains jours , mentionne Béatrice Robichaud.

Appel à tous

Mme Robichaud lance un appel à tous les propriétaires d'imprimantes 3D afin de les inciter à produire eux aussi des visières protectrices, qui seraient, celles-là, à usage unique.

Je voudrais unir les entreprises et les particuliers qui ont des imprimantes 3D. Le fichier qu'on utilise pour produire des visières est disponible sur notre site internet. Tous ceux qui voudront en fabriquer pourront nous les envoyer. Nous allons les préparer, les nettoyer et les livrer dans les hôpitaux , affirme Béatrice Robichaud.

D'autres produits au besoin

Panthera Dental envisage également de produire d'autres équipements médicaux, au besoin, afin de répondre à la demande.

En Italie, en France, ils ont fabriqué des valves, des masques, des « y » pour les ventilateurs et ainsi de suite. Nous avons imprimé tous les prototypes. Le CHU a nos prototypes en main et si jamais il y a des besoins, ils savent qu'on peut changer notre production en dedans de 24 h , souligne Béatrice Robichaud.

L'entreprise a déjà reçu des commandes d'hôpitaux et de cliniques aux États-Unis, mais elle préfère privilégier les établissements du Québec.