Des employés d'Affaires mondiales Canada en renfort pour répondre aux appels 24 h/ 24

Pendant des semaines, le centre d'intervention d'urgence et de surveillance à l'intérieur de l'édifice Lester B. Pearson sur la promenade Sussex à Ottawa s'est agrandi pour gérer le rapatriement des Canadiens en raison de la pandémie mondiale de la COVID-19.

Entre le 23 et le 25 mars, le centre a reçu près de 9000 appels et plus de 25 000 courriels, selon une publication du ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne jeudi sur Twitter.

Des centaines d'employés travaillent sans relâche pour ramener nos Canadiens en toute sécurité , a-t-il écrit.

Un centre crucial

Le centre d’appel est le cœur de notre réponse internationale , a indiqué Brent Robson, commandant des incidents pour la réponse à la COVID-19 et directeur des opérations d'urgence.

Le centre entre en action en cas d'urgence, comme dans le cas d’accidents d'avion ou d'autres catastrophes impliquant des Canadiens à l'étranger, selon lui.

Depuis quelques mois, des centaines de personnes supplémentaires se sont jointes à l’équipe.

L'édifice Lester B.Pearson, à Ottawa Photo : Travaux publics

Chaque jour, nous avons probablement quelque 200 à 250 personnes et bénévoles de tout le ministère qui donnent de leur temps et de leur énergie , a déclaré M. Robson.

Pour sa part, Katryna Johnston est chargée des opérations pour les Amériques, y compris dans des régions comme le Pérou où de nombreux Canadiens sont actuellement en isolement.

C'est sa responsabilité, à titre d'agente de planification des urgences aux Affaires mondiales, de travailler directement avec les compagnies aériennes, d'aider à l'enregistrement des Canadiens à l'étranger et de s'occuper de la logistique des avions.

À l'heure actuelle, tous les autres membres de son équipe sont des bénévoles d'un autre secteur du ministère.

C'est la première fois qu'ils plongent dans cette opération , a raconté Mme Johnston en faisant référence à ses collègues.

Ils ont obtenu tellement de résultats positifs avec des avions qui sortaient, en travaillant avec beaucoup de compagnies aériennes différentes, avec différentes missions, sur différents continents , a-t-elle précisé.

Mercredi, des vols au départ du Maroc, de l'Espagne, de l'Ukraine et de l'Équateur ont ramené des centaines de Canadiens. Jeudi, des vols sont partis d'Espagne et du Panama, en plus de deux autres qui ont quitté le Pérou. Un troisième vol en provenance de ce pays d’Amérique du Sud à destination du Canada est prévu vendredi, selon Affaires mondiales Canada.

Des vols en provenance du Salvador, du Guatemala, du Honduras et de la Tunisie sont également en préparation, selon le ministère.

Pourtant, il y a des gens comme Greg Bestavros, de Mississauga en Ontario, qui ne savent toujours pas comment ils rentreront du Pérou.

Nous sommes dans une situation en ce moment où je ne sais pas si nous allons pouvoir rentrer chez nous , a mentionné l’Ontarien dans une interview accordée à CBC jeudi.

Au 24 mars, il y avait 4300 Canadiens inscrits au Pérou, selon Affaires mondiales Canada.

Le ministre des Affaires étrangères a avoué que tout le monde ne pourrait pas revenir en ce moment.

Il devient de plus en plus difficile de ramener des voyageurs canadiens chez eux, car nous sommes confrontés à des défis sans précédent, des fermetures d'espace aérien, des fermetures de frontières , a déclaré François-Philippe Champagne.

Cela signifie que l'équipe du centre d'appels d'urgence devra trouver comment aider les personnes qui restent à l'étranger.

Pour toute demande d’assistance consulaire d’urgence, veuillez appeler le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’Affaires mondiales Canada à Ottawa, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au +1 613-996-8885 (les appels à frais virés sont acceptés lorsqu’ils sont disponibles) ou envoyer un courriel à sos@international.gc.ca.

Avec les informations de Julie Ireton