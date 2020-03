En raison de l’isolement et du télétravail, les réseaux téléphoniques sont mis à mal

Si tel est le cas, ne blâmez pas votre cellulaire. Cette situation est loin d’être unique.

Depuis la semaine passée, les difficultés sont vives pour plusieurs opérateurs.

Il y a clairement des problèmes de capacité du réseau téléphonique , confirme Jean-Philippe Béïque, le patron de la jeune entreprise Ebox, qui fait appel aux infrastructures mises en place par Bell pour la partie téléphonie.

Le réseau a été fait pour prendre une certaine charge entre fournisseurs. Mais là, il y a trop de lignes et le réseau est occupé. Jean-Philippe Béïque, PDG d’Ebox

L’ensemble des opérateurs contactés par Radio-Canada tiennent le même message. Notre réseau répond à une demande accrue depuis le 16 mars , reconnaît Jacinthe Beaulieu, porte-parole de Telus. Les clients pourraient rencontrer de brèves congestions lorsque nous avons des hausses d’utilisation pendant la journée , admet Vanessa Damha, de Bell.

Du côté de Vidéotron, on évoque des pointes d’appels et des enjeux de connectivité .

Plus de difficultés pour les interconnexions La principale difficulté pour joindre un interlocuteur est lorsqu’un appel est réalisé à partir d’un fournisseur A vers le réseau d’un fournisseur B , résume Merick Séguin, porte-parole de Vidéotron. En revanche, un même appel fait entre deux abonnées d’un même fournisseur fonctionne , ajoute-t-il.

Hausse après les conférences de Legault et Trudeau

Que disent les chiffres? Du côté de Telus, le trafic téléphonique a augmenté d’au moins 45 %, en moyenne, à l’échelle nationale .

L’entreprise précise que le nombre d’appels à des numéros sans frais pour joindre des lignes mises en place par des organismes gouvernementaux a bondi, tout comme l' utilisation accrue des lignes de téléconférence .

Telus a constaté une hausse de l'utilisation du cellulaire après les conférences données par François Legault et le Horacio Arruda. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ces augmentations ne concernent pas uniquement le réseau téléphonique et les points de presse quotidiens de Justin Trudeau et de François Legault ont d’ailleurs une importante incidence. Des hausses de 40 % des données mobiles ont été répertoriées durant ces périodes par Telus.

L’augmentation de l’utilisation d’Internet peut grimper dans la journée à 60 % chez Bell, de 35 % en moyenne pour Vidéotron et 25 % pour Telus. Vidéotron parle aussi d’une hausse de 80 % du trafic concernant les vidéos à la demande.

La capacité d’accès des réseaux mise à mal

Comment expliquer ce phénomène? Tout simplement en raison des mesures gouvernementales pressant les citoyens à rester chez eux et, donc, à travailler et utiliser leur téléphone, mais aussi leur propre réseau Internet.

Plus précisément, c’est la localisation des utilisateurs de ces réseaux qui cause des problèmes, détaille Brunilde Sanso, experte en réseaux de télécommunication et professeure à Polytechnique Montréal.

Habituellement, souligne-t-elle, les fournisseurs prévoient une utilisation massive dans des endroits regroupant des pôles d’affaires et les bureaux, comme le centre-ville de Montréal. Or, depuis plusieurs jours, celui-ci est abandonné.

On peut s'attendre dans une journée de travail typique que la demande soit au centre-ville de 9 h à 5 h, et qu'elle se déplace vers la banlieue en fin de journée. De façon générale, si vous dimensionnez un réseau pour un type de demande et que vous en avez une autre, il se peut qu'il ait des problèmes , indique-t-elle.

Le pire qui puisse arriver à un opérateur, c’est de changer les règles du jeu. Le trafic a complètement changé. Brunilde Sanso, professeure à Polytechnique Montréal

Ainsi, reprend-elle, la capacité d’accès des réseaux cellulaires et sans-fil est mise à mal.

Actuellement, ce n'est pas une situation ponctuelle d'urgence dans un endroit, mais c'est un gros déplacement de la demande cellulaire de façon continue. Cela s'ajoute au fait que les gens ont délesté le téléphone fixe à la maison pour avoir un cellulaire. Le cellulaire, c'est la seule communication qu'ils ont actuellement en situation de confinement, à part Internet , reprend-elle, tout en mentionnant que le plus fiable reste le bon vieux téléphone fixe de la maison .