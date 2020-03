À Barcelone, une application permet aux aînés de rompre avec la solitude

« On n’est pas seuls, on sait que la mairie est de notre côté. S'il y a une alerte ou n’importe quoi, ils sont là, ça y est », se réjouit Ilama Josette Jegoudez Le Fur, une veuve de 74 ans du quartier Santz, abonnée à l’application Vincles depuis l’été dernier.

Barcelone a lancé Vincles  (Nouvelle fenêtre) en 2017 avec l’aide financière de la fondation Bloomberg. Utilisée sur les téléphones intelligents et les tablettes, elle permet à ce jour de garder le contact avec 2400 personnes âgées vivant seules et se révèle précieuse en ces temps de pandémie.

Les personnes âgées peuvent y consulter le grand quotidien local, Vanguardia, en plus d’avoir accès à leur famille et leurs amis en quelques clics, le tout sous la supervision d’un animateur ou d’une animatrice bien visible à l’écran.

Vincles a ajouté récemment un service d’information sur le coronavirus pour répondre aux demandes des usagers. Il est disponible tous les jours de 8 h à 13 h.

Je ne l’ai pas utilisé parce que je me sens bien, mais je le regarde , indique Ilama Josette Jegoudez Le Fur. On peut s'écrire, se téléphoner, se voir par vidéoconférence, surtout les personnes seules, ça aide. Un infirmier et un docteur vous répondent.

Ilama Josette Jegoudez Le Fur, chez une amie à Barcelone en octobre 2019, en des temps meilleurs. Photo : Radio-Canada / Courtoisie de Ilama Josette Jegoudez Le Fur

Comme les personnes âgées sont maintenant confinées à leur domicile, Vincles fonctionne plus que jamais , constate le responsable des services aux jeunes et aux personnes âgées de la Ville de Barcelone, Enrique Cano Gil. C’est encore plus utile pour combattre la solitude et l’isolement maintenant.

La capitale catalane abrite environ 90 000 personnes âgées vivant seules dans leur logement, soit une personne âgée sur quatre. La moyenne d’âge des abonnés à l’application Vincles est de 82 ans.

Pour combler les besoins d’amitié et de compagnie

Deux participantes se sont rencontrées avec Vincles , indique Enrique Cano Gil. Elles habitaient sur la même rue depuis 40 ans, mais ne se connaissaient pas. Elles sont maintenant amies.

Je n’ai pas besoin d’aide financière, mais d’amitié ou de compagnie, oui , confie Isabel Font Franquesa, 93 ans, rencontrée quelques jours avant l’instauration de l’état d’urgence en Espagne dans son appartement du quartier Eixample, décoré en hommage à Gaudi et Miro.

Les activités sont actuellement réduites au minimum, mais, en temps normal, les responsables de Vincles organisent à l’occasion des rencontres entre les membres d’un même quartier, par exemple dans un café.

Isabel me voit toujours dans une petite fenêtre sur l’écran , précise Helena de la Torre Texidó, l’animatrice de Vincles pour le quartier Eixample. On prend le temps de consolider les liens, et après ils se parlent davantage en ligne, se demandent comment ça va. Ça brise leur sentiment de solitude, ils se sentent ensemble.

Isabel Font Franquesa à son domicile, en compagnie d'Helena de la Torre Texidó, le 9 mars 2020, en des temps meilleurs. Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

Isabel, professeure d’anglais à la retraite — qui dit avoir des projets pour encore 10 ans — , signale que Vincles lui permet de communiquer tous les jours avec des personnes de son âge qui partagent les mêmes goûts et valeurs.

Je préfère peu de relations avec des gens intéressants que beaucoup de relations avec des gens qui disent des choses stupides! Isabel Font Franquesa, 93 ans

En temps normal, elle dit trouver ainsi des compagnes pour assister à des concerts ou à des pièces de théâtre par exemple, pas pour parler de maladies . Depuis cette entrevue et l’imposition du confinement, elle préfère ne pas commenter sa situation, car son état de santé s’est détérioré.

Barcelone fournit aussi, sur recommandation des médecins, de petits systèmes d’alerte que les personnes âgées seules portent au cou. Elles peuvent communiquer facilement avec les services d’urgence au besoin. Vous voulez que j’essaie? demandait en badinant Isabel Font lors de notre passage.

Après l’application Vincles, Barcelone expérimente cette année une autre technologie pour contrer l’isolement des personnes âgées. De petits robots blancs munis de caméras à la place des yeux iront cohabiter avec des personnes âgées seules en leur demandant par exemple si elles ont bien pris leur médicament à telle heure.

Le robot enregistre les informations et peut les transmettre à des intervenants pour détecter un éventuel problème. Il ne doit cependant pas tout enregistrer pour des raisons de vie privée, souligne Enrique Cano Gil.

Surtout des femmes

Quatre-vingts pour cent des personnes qui utilisent Vincles sont des femmes. Pourquoi si peu d’hommes? Notamment parce qu’en Espagne, comme au Canada, l’espérance de vie est plus élevée pour les femmes, 86 ans, contre 80 ans pour les hommes. L’Espagne est l’un des pays où on vit le plus longtemps.

L’application a suscité l’intérêt du Japon, de la Corée du Sud et de Singapour, qui y voient une manière d’accompagner les personnes âgées seules, de plus en plus nombreuses dans ces pays.

Les femmes représentent également 80 % des 3000 personnes âgées seules aidées par les Amigos de los mayores, la branche espagnole des Petits frères des pauvres, une organisation également présente au Québec.

Quand l’homme a des difficultés importantes, il prend peut-être des mesures plus draconiennes que les femmes. C’est une hypothèse qu’on veut vérifier , souligne son directeur, Albert Quiles, en rappelant que le taux de suicide est plus élevé chez les hommes que les femmes âgées.

Albert Quiles, directeur des Amigos de los mayores, croit qu'avec la crise du coronavirus, Barcelone va changer à tout jamais. Photo prise le 13 mars 2020. Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

Ce vendredi 13 mars, au moment de notre passage, Albert Quiles est seul au bureau des Amigos, sur une petite rue discrète à deux pas de la célèbre Sagrada Familia. Tous les employés travaillent à la maison quelques heures avant le déclenchement de l’état d'urgence sanitaire en Espagne. Il tente de mesurer l’impact du coronavirus sur les personnes âgées qui y survivront, et sur le reste de la société.

Maintenant c’est un moment de crise, un moment difficile , dit-il. On espère que le virus va transformer notre individualisme en une société plus solidaire. C’est une occasion parfaite de faire émerger la solidarité et de prendre conscience de la situation des personnes âgées et voir comment on veut vivre notre vieillesse.

Les Amigos de los mayores souhaitent sensibiliser la jeunesse à la solitude. Une fois que le pays aura traversé cette crise, on veut accompagner les jeunes dans les écoles. On va parler de la solitude pour préparer un avenir sans solitude .

Si cela fonctionne, il y aura moins de personnes âgées qui en souffriront, parce qu’on aura fait un travail comme société de parler, de travailler et de trouver une manière de lutter contre la solitude durant toute la vie .

Chose certaine, la pandémie de 2020 laissera des souvenirs indélébiles à plusieurs générations, qui se rappelleront à quel point elle a frappé parents, grands-parents et amis.

L'experte en vieillissement Mercè Perez Salanova. On la voit ici devant le centre culturel CaixaForum Barcelona, le 9 mars 2020. Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine