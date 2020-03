La compagnie a indiqué prendre cette mesure avec regret puisque le gouvernement du Québec a décrété la fermeture des commerces et des entreprises jugées non essentielles.

Québecor a assuré que des mesures d'aide financière et d'accompagnement seront offertes aux employés touchés.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a expliqué dans un communiqué que l'arrêt des activités commerciales jugées non essentielles a inévitablement entraîné un ralentissement de l'économie pour plusieurs partenaires d'affaires de notre entreprise, et par conséquent, a causé une diminution importante des activités dans certains de nos secteurs .

Québecor bonifiera les prestations d'aide gouvernementale pour assurer 95 % du salaire des employés dont le salaire annuel est inférieur à 54 200 $. Ceux-ci pourront aussi obtenir une avance salariale de deux semaines pour pallier les délais des programmes d'aide gouvernementale.

Pour les employés bénéficiant d'un salaire de plus de 54 200 $, la bonification assurera 80 % du salaire, en tenant compte d'un plafond salarial fixé à 80 000 $.

Les assurances collectives et les régimes d'épargne-retraite collectifs seront maintenus, de même que la participation de l'employeur s'il y a cotisation de l'employé.

Ces mesures s'appliquent aux employés permanents et temporaires. Elles seront en vigueur du 30 mars au 31 mai.

Québecor, qui possède notamment Vidéotron, Groupe TVA, les studios MELS et plusieurs médias, dont le Journal de Montréal, n'a pas précisé comment ces mises à pied seraient réparties au sein du groupe.