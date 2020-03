Chaque jour, lors des points de presse quotidiens, la question est posée au Dr Brent Roussin. Pourquoi la province ne teste-t-elle pas plus de gens? Chaque fois, le médecin hygiéniste en chef de la province souligne que le dépistage est un des moyens dont on dispose pour lutter contre la pandémie du coronavirus, mais que la stratégie ne se résume pas à ces tests.

Le confinement, l’auto-isolement, la distanciation sociale sont tout aussi importants, rappelle-t-il.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé de mener des tests sur une grande échelle pour ralentir la propagation du virus, mais la réalité est qu’aucun gouvernement provincial au pays n’est en mesure de tester massivement la population. Chacun doit faire des choix et établit donc des priorités.

D’une région à l’autre au pays, il n’y a pas suffisamment d’équipement, on manque parfois de réactif pour faire les tests, les laboratoires sont débordés certains jours, et les techniciens capables de mener ces tests génétiques ne sont pas si nombreux.

Ainsi, hier, en Ontario, on manquait de réactif pour analyser les tests des 11 000 personnes en attente de résultats.

Parfois, ce sont aussi les écouvillons utilisés pour faire les prélèvements qui viennent à manquer.

Au Manitoba, le laboratoire Cadham a été ralenti pendant des jours parce qu’il manquait du réactif nécessaire pour produire la réaction en chaîne de la polymérase. Ce processus permet d’extraire le matériel génétique du virus pour mieux l’identifier dans les échantillons testés.

L’équipement ne peut traiter qu’un certain nombre d’échantillons à la fois. Les techniciens qui mènent les analyses sont aussi en nombre limité.

C’est pourquoi, dit le Dr Roussin, les techniciens travaillent nuit et jour dans le laboratoire Cadham pour analyser les échantillons le plus vite possible.

Cette semaine, le Dr Roussin a dit que la province avait trouvé un moyen de pallier le manque de réactif, si bien que 734 tests ont pu être effectués mercredi. Le nombre de cas confirmés ou présumés dans la province a plus que doublé ce jour-là.

Mercredi, 734 tests ont été effectués au Manitoba. Photo : Associated Press / John Minchillo

Jeudi, 5606 personnes avaient été testées au Manitoba depuis le début de la crise. Le Manitoba arrive ainsi au 6e rang des provinces canadiennes pour le nombre de tests menés pour chaque tranche de 100 000 personnes.

Jeudi, le Dr Roussin a annoncé un élargissement des catégories de personnes qui allaient pouvoir être testées.

Tous les travailleurs de la santé symptomatiques et les personnes qui vivent ou travaillent dans des communautés éloignées ou des lieux confinés avec de nombreuses personnes, comme les établissements correctionnels, les refuges, les établissements de soins de longue durée ou résidentiels et les camps de travail éloignés, peuvent maintenant obtenir un test de dépistage du coronavirus.

Les autres Manitobains qui ont des symptômes de toux ou qui craignent simplement d’avoir la COVID-19 ne peuvent pas être testés pour le moment.

Au cours des deux dernières semaines, le Dr Roussin a tenté d’apaiser les craintes en répétant que la meilleure chose qu’une personne sans symptômes peut faire est de s’isoler chez elle pendant deux semaines si son état ne requiert pas d’attention médicale.

Symptômes les plus fréquents de la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Les gens qui sortent de la maison pour aller voir un médecin pourraient contribuer à propager le virus, explique le Dr Roussin, répétant que l’isolement est tout aussi important que le dépistage pour contenir le virus.

Selon Jason Kindrachuk, professeur de virologie et pathogenèse virale à l’Université du Manitoba et associé à la chaire de recherche du Canada sur les virus émergents, l’approche de la province consiste en une réduction des dommages .

Nous aimerions tous voir plus de tests de dépistage, dit-il, mais on sait qu’il y a des limites de ce côté-là.

Ultimement, ce qu’on doit pouvoir faire, ajoute-t-il, c’est obtenir des gens qui ont de légers symptômes qu’ils se mettent en quarantaine. Ça nous donne un certain niveau de protection contre la propagation du virus, tout en assurant que le dépistage se fait auprès des gens qui sont le plus susceptibles de transmettre le virus ou qui ont besoin de soins médicaux.

C’est la raison pour laquelle les personnes qui reviennent d’un voyage, les travailleurs de la santé, les personnes aux soins intensifs et les personnes qui vivent en région éloignée arrivent en priorité en ce moment , ajoute-t-il.

Ce sont ces personnes qui sont ceux qui sont le plus à risque de transmettre le virus à d’autres personnes. Si les tests de dépistage doivent être rationnés, tester ces personnes en premier est la chose à faire, selon Jason Kindrachuk.

Il estime que le rationnement des tests fait partie d’une stratégie à long terme nécessaire, étant donné que le Manitoba est encore au tout début de la courbe de la COVID-19 et que la stabilisation de cette courbe pourrait prendre des mois.

Nous savons que nous devrons rester en mesure de tester les gens pendant toute cette période, dit Jason Kindrachuk. On peut donc comprendre qu’on essaie de s’organiser pour qu’il y ait un approvisionnement raisonnable de matériel pendant toute cette période. Il faut être en mesure de tester les gens qui doivent l’être, ceux qui ont des symptômes ou dont l’état est critique.

Jason Kindrachuk estime aussi possible qu'à l'avenir on trouve d'autres façons de réaliser les tests, notamment en faisant appel à d’autres laboratoires et techniciens.

La façon la plus susceptible de contenir la propagation du virus est de rester à la maison. Photo : Reuters / Nexu Science Communication et le Trinity College

Pour le Dr Roussin, les tests de dépistage auront beaucoup moins d’importance si chaque Manitobain reste à la maison, qu’il soit en bonne santé ou qu’il présente des symptômes.

Brent Roussin n’essaie pas simplement de calmer les craintes des gens avec ces recommandations. Il prescrit la marche à suivre la plus susceptible de contenir la propagation du virus : Le résultat est le même si le test se révèle positif sans que les symptômes soient graves : on vous dira aussi simplement de rester chez vous et de vous mettre en quarantaine.

Avec des informations de Bartley Kives