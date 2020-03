La Maison-Blanche aurait abandonné l'idée d'envoyer des militaires à la frontière

Le quotidien de référence des milieux d'affaires affirme qu'un responsable lui a confirmé que l'idée a été reléguée aux oubliettes en raison de la forte objection du gouvernement canadien.

D’abord diffusé par Global News, le scénario de l’envoi de 1000 militaires américains à une trentaine de kilomètres de la frontière a été confirmé jeudi par la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland.

Le plan est arrivé aux oreilles du gouvernement canadien il y a un jour ou deux , a-t-elle dit en conférence de presse, avant de transmettre sans détour ses réserves.

Cette idée d'envoyer les militaires, ce n'est pas nécessaire, la situation de santé publique ne nécessite pas cette action , a-t-elle déclaré aux journalistes.

Du côté canadien, nous pensons que ce ne serait pas approprié concernant l'alliance militaire qui existe entre nos deux pays.

Si Mme Freeland a reconnu que chaque pays était souverain à l’intérieur de ses frontières, elle a ajouté qu’une telle manœuvre par Washington serait dommageable à la relation entre les pays.

Le Canada et les États-Unis ont la frontière non militarisée la plus longue au monde, et c'est dans l'intérêt des deux pays de la garder comme ça , avait précédemment commenté M. Trudeau.

Il affirmait que son gouvernement était en discussion avec les États-Unis sur cet enjeu.

Bruce Heyman, ancien ambassadeur des États-Unis au Canada pour l'administration Obama, partageait l’incompréhension du gouvernement Trudeau.

C'est pire que tout ce que j'aurais pu imaginer de la part de Donald Trump , a-t-il déclaré. Si le président fait cela, c'est pour exploiter la peur des Américains et faire des gains politiques.

Déjà obsédée par l'afflux de migrants à sa frontière sud, l'administration Trump aurait considéré ce plan pour éviter que des voyageurs européens, iraniens ou chinois ne passent par le Canada pour entrer aux États-Unis.

L’idée d’un contrôle plus serré du côté américain peut d’ailleurs sembler surprenante puisque, l'an dernier, les autorités canadiennes ont appréhendé quatre fois plus de migrants irréguliers en provenance des États-Unis que l'inverse.

C’est également sans compter que le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis est beaucoup plus élevé qu’au Canada. Le Centre de contrôle des maladies (CDC), basé à Atlanta, signalait jeudi 68 440 cas, dont 994 décès, aux États-Unis.

La situation dans l'État de New York, qui partage une frontière avec deux provinces canadiennes, est particulièrement préoccupante, puisque le CDC y signale près de 33 000 cas.