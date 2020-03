COVID-19: le pompier Jean-Claude Normandeau, volontaire pour les autres « avant tout »

Un jour à la fois : c’est la devise de Jean-Claude Normandeau depuis le début de la crise. Pompier volontaire depuis 28 ans, il connaît son métier et son équipe.

Mais jamais, en près de 30 ans, il n’avait dû exercer sa mission dans des circonstances aussi particulières que celles imposées par la pandémie.

Ce sont des inquiétudes de plus, c’est sûr. Mais on travaille avec et la vie continue. Jean-Claude Normandeau, pompier volontaire

Le soldat du feu, aussi à la tête d'une entreprise d'électricité, avance d’un pas rapide vers l’intérieur de la petite caserne de la municipalité, située à la sortie du village. L'assistant en chef des pompiers vérifie que tout est en ordre.

Au ralenti

En temps normal, l’équipe de secours qui compte 28 pompiers volontaires reçoit une centaine d’appels par an. Les interventions sont aussi diverses que variées : incendies, accidents de la route, alarmes à vérifier… Au quotidien, entre 4 et 20 personnes se relaient dans l’édifice.

Mais en cette matinée de mars, le temps semble arrêté. Les trois camions sont parfaitement nettoyés et stationnés les uns à la suite des autres.

Les uniformes des soldats du feu sont tous accrochés, en ordre, dans une petite salle qui fait office de vestiaire. Les walkies-talkies, en attente de la prochaine alerte, ont tous retrouvé leur socle.

La propagation du coronavirus impose un nouveau rythme à la caserne de cette communauté rurale.

Avec l'épidémie, on est un peu plus tranquille. C’est une bonne chose, car cela limite les risques… On est vraiment chanceux. Il y a assez d’information et d’éducation, cela aide les gens qui ont des questions donc nous n’avons pas d'appels farfelus , observe Jean-Claude Normandeau, sourire en coin.

Dans une des salles de la caserne, les uniformes, les casques et le reste de l'équipement des pompiers volontaires sont accrochés. Photo : Radio-Canada

À La Broquerie, aucun cas de la COVID-19 n’a été recensé pour l’heure. Mais pour assurer la sécurité de tous, les pompiers ont décidé de mettre en place de nouveaux protocoles.

Moins de mouvement, plus d’hygiène

Au retour d’une intervention, les pompiers nettoient leur camion, leur équipement et leur casque. Ils désinfectent le tout avec une solution spéciale.

Les masques des pompiers sont maintenant numérotés et ils sont nettoyés après chaque intervention dans une solution désinfectante avec de l'eau. Photo : Radio-Canada

Ce qui est nouveau, c’est que maintenant nous avons numéroté nos casques pour savoir à qui ils appartiennent. Ainsi, chacun a le sien et doit le nettoyer…, ajoute l'assistant en chef des pompiers.

L’équipe limite aussi les mouvements dans la caserne même. Réunions et entraînements : terminés. Les pompiers respectent au maximum les consignes d'éloignement social.

Nous essayons vraiment de limiter le passage dans la caserne , détaille Jean-Claude Normandeau. Et puis aussi, on va documenter les appels, le monde qui passe par là… Mais après, on répond comme d’habitude.

Les risques, toujours

Les craintes et les inquiétudes? Jean-Claude Normandeau les balaie quand il ajuste son large casque sur son crâne dégarni. Pas le temps de se perdre en pensées négatives. La mission, d’abord.

Les équipes du poste d'incendie et de secours de la municipalité rurale de La Broquerie respecte au maximum les consignes de sécurité et les recommandations sanitaires de la province et du gouvernement fédéral. Photo : Radio-Canada

Le pompier à la bonhomie réconfortante ajoute : Il y a toujours l’inquiétude dans ce domaine du travail… Le risque que l’on a avec ce travail est élevé, mais ce n’est pas seulement maintenant avec l’épidémie, c’est tout le temps.

L'alarme portative, accrochée à sa ceinture, paraît endormie. Jean-Claude Normandeau jette un dernier coup d’oeil dans la caserne avant de remonter dans son véhicule.

L’enfant du pays a renfilé l’habit de chef d’entreprise et c’est vers celle-ci qu’il se dirige désormais. À la question : se sent-il aujourd’hui un héros du quotidien? Jean-Claude Normandeau rit, un léger rose venant colorer ses joues.