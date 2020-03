La finale des Jeux de l'Acadie reportée à 2021

Ce décalage à effet domino repousse la présentation de la finale qui devait avoir lieu à Memramcook en 2021 à l'année 2022 et celle de Bouctouche à l'année 2023. Cette décision de la Société des Jeux de l’Acadie est tombée jeudi soir.

C’est sûr que c’est une décision qui n’a pas été prise à la légère et elle a été très difficile à prendre , a indiqué Yves Arsenault, président de la Société.

L’organisation se doutait bien que l’événement de cette année devrait être annulé. La procédure était enclenchée, mais un coup de fil a précipité les choses.

Quand on a reçu un coup de téléphone de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, on s’est dit qu’il fallait faire bouger les choses. On était déjà en processus, mais on a accéléré les choses , a précisé M. Arsenault.

En temps de pandémie, impossible de rassembler 1500 jeunes en un seul endroit. L’organisme a collaboré avec les municipalités hôtesses pour remettre les événements d’une année.

Certains jeunes athlètes sont cependant à leur dernière année d’admissibilité. Décaler la finale des Jeux de l’Acadie peut alors signifier pour eux de manquer la chance d’enregistrer un record personnel, par exemple. La Société des Jeux se penchera donc sur cette question prochainement.

Le conseil d’administration va voir s’il y a quelque chose qu’on peut faire d’ici les prochaines semaines pour accommoder ces jeunes-là qui manqueraient leur dernière année , a dit M. Arsenault

En 1981, la finale des Jeux de l’Acadie avait été annulée en raison d’une grève du zèle.

Avec les informations du journaliste François LeBlanc