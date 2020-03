Conservation Sudbury diffuse un avertissement d’inondation potentielle

L’organisme Conservation Sudbury a diffusé un avis de risque de crue en raison de prévisions de précipitations totales de plus de 40 mm pour samedi et dimanche.

Un tel avis signifie qu’il y a une possibilité d’inondation en raison des conditions météorologiques [...] pouvant créer de forts ruissellements, des blocages de glaces, l’inondation de berges ou de l’érosion , selon le communiqué publié par l’organisme.

Conservation Sudbury note que le niveau des eaux se situe dans les moyennes saisonnières, mais qu’il augmente progressivement.

Tous les bassins versants de la ville du Grand Sudbury contiennent encore plus de 100 mm d’eau sous forme de neige Conservation Sudbury (communiqué)

L’organisme estime que les averses prévues pourraient influencer la fonte des neiges. Ces deux facteurs combinés devraient conduire à un ruissellement plus fort qu’à l’habitude et à des niveaux d’eau plus élevés que la moyenne.

Les Sudburois habitant près des berges sont invités à redoubler de prudence. Les rives seront particulièrement glissantes et dangereuses, et devraient être évitées , avertit Conservation Sudbury.

L’organisme souligne qu’avec la suspension des cours en raison de la COVID-19, les familles vivant près des cours d’eau devraient porter une attention particulière aux conditions hydriques.