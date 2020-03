COVID-19 : Les employés du 911 se divisent pour répondre à la hausse d’appels

Le centre d’appels de Brandon, basé dans la caserne de pompiers numéro 1, a actuellement certains de ses effectifs qui travaillent dans un deuxième centre de soutien, lui-même basé dans la ville de l’ouest de la province.

En moyenne, le centre d’appels reçoit plus de 400 appels d’urgence chaque jour selon le directeur des communications d’urgence, Robert Stewart. Il ajoute qu’il prévoit maintenant en recevoir davantage.

Nous faisons beaucoup de préparation en ce moment, mais nous n’avons pas tant de choses à mettre en place. Nous n’avons pas encore noté une hausse importante du volume d’appels, mais c’est parce que [l’évolution de la COVID-19] n'est pas galopante pour le moment , remarque Robert Stewart.

Il précise que le centre s’est préparé à la crise dès les premiers cas en Chine en décembre dernier.

Aussitôt que ça a commencé à être compliqué en Chine, je crois qu’on s’est tous dit "La situation pourrait se reproduire ici. Commençons les préparatifs” , se souvient Robert Stewart.

Le centre a la responsabilité de répondre aux appels du 911 et de répartir les urgences aux casernes de pompiers de près de 200 communautés rurales et Premières Nations du Manitoba. Il a également la mission de recevoir les appels pour la police de Brandon, la police des Premières Nations du Manitoba et beaucoup d'autres services de police comme ceux d’Altona, Winkler ou encore Morden.

Les appels pour des ambulances sont quant à eux transférés au Centre de coordination des transports médicaux du Manitoba. Ce dernier est également situé à Brandon.

Selon Robert Stewart, le centre du 911 sert une population de près de 500 000 habitants.

De sept à huit personnes travaillent en même temps sur le site du centre d'appels, indique le directeur des communications d’urgence. Ces derniers posent à présent des questions supplémentaires aux gens concernant la COVID-19.

On demande [aux gens qui appellent] s’ils ont voyagé, s’ils sont à risque , ou encore si une personne dans la maison a la COVID-19, explique-t-il.

C’est surtout une question de s’assurer de la sécurité des premiers répondants. On veut s’assurer que les personnes que nous allons déployer sont en sécurité et bien informés , ajoute Robert Stewart.

Garder le personnel en santé

Un autre des défis est d'assurer la sécurité sanitaire des effectifs du site.

On a pris la distanciation sociale très à cœur ici. J’ai la moitié de mon personnel qui travaille dans le centre de soutien , explique Robert Stewart.

Ainsi, les personnes répondant aux appels pour la police seront dans un centre, alors que celles qui déploient les pompiers seront dans l’autre.

On fait en sorte de ne pas mélanger ce personnel. On essaie de les garder à distance les un des autres , souligne Robert Stewart.

Il ajoute que de cette façon, si une personne tombe malade, elle ne répandra pas le virus à toute l’équipe, et cela donne l’occasion à tout le monde de respecter la distanciation sociale .

De plus, Robert Stewart précise que des plans d’urgence ont été établis afin de s’assurer qu’une personne est toujours disponible pour répondre aux appels, quelle que soit la gravité de la pandémie.

Appels non urgents

Même si le centre d’appels n’a pas encore connu de pics du nombre d’appels, beaucoup de personnes ont déjà appelé pour dénoncer des personnes qui étaient dehors alors, qu'à leur avis, elles auraient dû être en auto-isolement

Pour le moment, ces appels sont transférés aux services de santé. Robert Stewart indique que le 911 n’est pas destiné à ce type d’appels.

Heureusement, beaucoup de personnes au Manitoba comprennent que le 911 est un numéro d’urgence , conclut-il.

Avec des informations de Riley Laychuk