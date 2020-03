Un nouveau centre de dépistage de la COVID-19 à La Pocatière

Cette clinique de dépistage est accessible sur rendez-vous seulement et sera ouverte tous les jours de 8 h à 16 h. Elle est destinée aux personnes ayant des symptômes légers et modérés.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux affirme que pour des raisons de sécurité et afin de limiter au maximum la propagation du virus, toute personne n’ayant pas de rendez-vous ne pourra accéder à la clinique de dépistage. Aussi, les mesures d’hygiène et de salubrité seront renforcées.

La clinique de dépistage est située au Centre Bombardier. Pour obtenir un rendez-vous, les citoyens doivent composer le 1 877 644-4545.