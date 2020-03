L’acteur Mark Blum succombe à la COVID-19, Madonna lui rend hommage

Sur Instagram, la chanteuse Madonna a rendu hommage à celui avec qui elle a partagé l’affiche du film Recherche Susan désespérément, en 1985. Mark Blum était drôle, chaleureux et aimant , a écrit Madonna au sujet de cet acteur qu’elle considérait comme un ami.

Connu pour avait interprété le personnage de Richard dans Crocodile Dundee, sorti en 1986, Mark Blum s’était également illustré dans le film Shattered Glass en 2003.

Plus récemment, il avait joué dans les séries You, Succession et The Good Fight.