Les bourses nord-américaines en baisse

En fin d'avant-midi, les marchés nord-américains rendaient une partie des gains réalisés cette semaine.

Le dollar canadien se négociait en baisse après l’annonce par la Banque du Canada d’une baisse surprise de son taux directeur d'un demi-point à 0,25 %. L'indice composé S&P/TSX retraitait de 457,18 points à 12 913,99 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles, le S&P 500 et l'indice composé du NASDAQ perdaient entre 2,7 % et 3,1 %.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut rendait 1,24 $ US à 21,36 $ US le baril, pendant que celui de l'or perdait 12,30 $ US à 1648 $ US l'once. Le prix du cuivre reculait de 0,55 ¢ US à 2,17 $ US la livre.

La progression de la pandémie de coronavirus semble plus forte que les espoirs engendrés par les mesures de relance gouvernementales. Les principales bourses européennes sont toujours dans le rouge vendredi, après, elles aussi, trois séances de suite dans le vert.

Les multiples mesures de soutien, comme le plan de relance américain de 2000 milliards de dollars qui doit être approuvé vendredi par la Chambre des représentants, ont soutenu les marchés d’actions mondiaux plus tôt cette semaine, et pourraient résulter en rebonds hebdomadaires, comme au Japon, où la Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 3,88 % pour boucler sa plus forte hausse hebdomadaire jamais enregistrée (17,1 % sur la semaine).

À Paris, l'indice CAC 40 a fermé avec une baisse de 4,23 %. À Francfort, le Dax a perdu 3,6 % et à Londres, le FTSE abandonnait plus de 5 %.

D'un point de vue sanitaire, la pandémie de coronavirus ne montre aucun signe d'affaiblissement en Europe ni aux États-Unis, qui sont devenus le pays le plus touché au monde par le nouveau virus, devant la Chine.