Veiller sur les plus vulnérables en temps de crise

Pertes d'emploi et de revenu, enfants à la maison, confinement, anxiété... la liste des difficultés vécues par bon nombre de familles québécoises en raison de la pandémie de COVID-19 est longue.

C'est pourquoi plusieurs organismes de l'Est-du-Québec mettent tout en œuvre pour rester en contact avec leurs clientèles et les aider à passer à travers cette crise.

On a établi un canal de communication avec chacune des familles, soit par téléphone [...], sur Messenger ou sur la plateforme Zoom , explique la coordonnatrice du centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie, Annie Chenel.

Nos travailleuses sociales et notre éducatrice ont dressé la liste de toutes nos personnes suivies et font des appels téléphoniques de façon régulière aux gens qui sont en plus grande vulnérabilité. Annie Chenel, coordonnatrice du centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie

Annie Chenel, coordonnatrice du Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie (Archives) Photo : Radio-Canada

Au Bas-Saint-Laurent, des intervenants des maisons des jeunes, des carrefours jeunesse-emploi et de différents services de garde, notamment, font le même genre de suivi auprès des personnes qui fréquentaient leurs établissements.

La directrice de l'organisme Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé (COSMOSS) Bas-Saint-Laurent, Emma Savard, explique que des comités de vigilance ont d'ailleurs été mis en place dans chacune des MRC de la région.

Plusieurs organismes utilisent les plateformes en ligne pour proposer des activités aux familles. (Archives) Photo : Sarah Gaudet

Les différents partenaires partagent leur lecture des besoins des jeunes et des familles et voient comment ils peuvent s'entraider et adapter leurs solutions aux besoins actuels , explique-t-elle.

Moisson travaille actuellement avec le Club des petits déjeuners pour s'assurer que les enfants plus vulnérables aient accès à des repas tous les jours. Emma Savard, directrice générale de COSMOSS Bas-Saint-Laurent

Facebook, un allié

Par ailleurs, COSMOSS publie régulièrement des informations et des exercices sur sa page Facebook, afin d'aider les familles à passer le temps et de continuer à stimuler les enfants.

Toutes les formations et conférences qui étaient données en personne sont en train de se transformer pour être données en ligne gratuitement pour les familles , précise Emma Savard.

Pour sa part, le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie lance un défi chaque semaine aux familles et les invite à partager leurs découvertes sur sa page Facebook, en plus de diffuser de l'information au sujet de la COVID-19.