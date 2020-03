Un prototype de visière fabriqué à Cookshire-Eaton

Les employés ont développé un prototype de visière destiné au personnel de la santé. Les premières visières sont destinées à l'Hôpital régional de Rimouski.

Le défi c'était de le faire au plus bas coût possible avec de l'approvisionnement local , explique Steve Blanchette, le président et directeur des opérations chez Vêtements Cookshire.

La visière est composée de plastique recyclé, d'une bande de néoprène pour appuyer contre le front et d'une bande élastique ajustable à l'arrière

On réussi à produire ça à un coût très très bas et assez facilement et rapidement. Steve Blanchette, le président et directeur des opérations chez Vêtements Cookshire.

Le fabricant se lance sans la certification de Santé Canada parce que l'entreprise considère qu'il y a urgence d'agir.

La visière conçue à l'usine de Cookshire-Eaton est fabriquée à faible coût et avec des matériaux locaux. Photo : Radio-Canada / Denis Gervais

Il faut faire notre part, je crois que si tout le monde met la main à la pâte on devrait passer à travers de ça , affirme Steve Blanchette.

L'entreprise qui est jugée essentielle peut continuer ses opérations, puisqu'elle fabrique des uniformes de la défense nationale.

L'usine roule toutefois avec des effectifs réduits et a mis en place un protocole de désinfection très rigoureux.