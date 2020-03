Des distilleries d’ici participent à la production d’antiseptiques

Plutôt que de fabriquer eux-mêmes ces produits, qui demandent toute une réorganisation des opérations, ces distilleries de la région collaborent avec les entreprises qui ont déjà les infrastructures nécessaires.

La distillerie Mariana, installée à Louiseville, commence en plus à produire de l'alcool à partir du sucre. Cet alcool se distille plus rapidement que celui produit à base de malt et pourra donc être fourni aux producteurs de produits antiseptiques plus rapidement.

On a décidé de fournir notre alcool à un joueur qui fait déjà des produits nettoyants, entre autres pour l’industrie agroalimentaire. Philippe Leblanc, président de la distillerie Mariana

C'est également le choix qu'a fait la distillerie du Quai. Sa production est arrêtée depuis la semaine dernière. L’entreprise de Bécancour a choisi de donner l’alcool qu’elle a déjà en stock à l'entreprise montréalaise Tonic, qui fabrique notamment des produits nettoyants.

C'est la moindre des choses je crois, […] faire notre part et aider. Jean-François Rheault, directeur de la distillerie du Quai

Plusieurs autres distilleries du Canada et du Québec ont entrepris des mesures similaires.

Avec les informations de Pascale Langlois