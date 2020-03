Québec solidaire lance un outil pour aider les citoyens à cogner aux bonnes portes

Il s'agit d'une sorte de portail internet intitulé aidecovid.info

Le parti de gauche dit vouloir ainsi répondre aux questions des Québécois et les accompagner dans leur démarche de façon non partisane.

Le gouvernement du Québec et le fédéral ont annoncé tour à tour une pléthore de mesures et d'aides financière, mais il est difficile pour le citoyen de naviguer à travers ces programmes et savoir à quoi il a droit.

On est inondé chaque jour d'appels, de courriels, de messages Facebook, a témoigné le député de Gouin et leader parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, dans une entrevue avec La Presse canadienne. (...) Les gens ne se retrouvent pas dans les programmes qui ont été annoncés.

L'outil avait été conçu à l'interne chez QS pour aider un élu à assister un citoyen qui s'adressait à lui, mais il a été décidé de le rendre accessible au plus grand nombre, a-t-il expliqué.

Il s'agit en quelque sorte d'un questionnaire qui sert d'aiguillage pour le demandeur, selon qu'on soit de retour au pays, qu'on présente des symptômes, qu'on soit propriétaire d'une entreprise, qu'on soit admissible à l'assurance-emploi, etc.

Au bout du questionnaire, on peut savoir à quelle mesure on a droit en vertu de sa situation particulière et cliquer sur les sites web appropriés du gouvernement.