Le festival Santa Teresa annulé

L’organisation a annoncé jeudi qu’elle annulait son événement qui devait avoir lieu les 15, 16 et 17 mai à Sainte-Thérèse.

Les mesures liées au confinement et aux interdictions de rassemblements, ainsi que les interdictions d’entrée au pays pour les non-résidents et les voyageurs internationaux annoncées plus tôt aujourd’hui nous empêchent de tenir l’événement comme il était prévu , explique l’équipe du festival de musique dans un communiqué.

La programmation de l’événement avait été dévoilée il y a quelques semaines. Les têtes d’affiche annoncées étaient les militantes et musiciennes punk russes de Pussy Riot, le rappeur belge Roméo Elvis et le chanteur canadien Daniel Caesar. Bleu Jeans Bleu, Alexandra Stréliski, Elisapie et Les Louanges, entre autres, faisaient également partie des artistes qui devaient monter sur scène.