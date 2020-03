Deux sources possibles de COVID-19 à Whitehorse

Les autorités sanitaires confirment qu’une personne ayant reçu un diagnostic positif de COVID-19 s’est rendue dans deux établissements de Whitehorse au cours des derniers jours.

Les autorités sanitaires demandent aux personnes qui se sont rendues à l’église Bethany de Whitehorse le 8 et le 15 mars et au cabinet de dentiste Elias Dental entre le 9 et le 13 mars, ainsi que le 16 mars, de surveiller leur état de santé pendant les 14 prochains jours.

Elles demandent par ailleurs aux habitants d’appeler le 811 s’ils présentent des symptômes de fièvre, de toux ou de la difficulté respiratoire.

Quant à ceux qui ne présentent aucun symptôme, les autorités yukonnaises affirment qu’il ne leur est pas nécessaire de s’auto-isoler.

Le Centre de lutte contre les maladies transmissibles évalue toutefois le risque pour la population comme étant faible, selon le gouvernement territorial.

Mercredi matin, un troisième cas de COVID-19 a été enregistré au Yukon. Il s’agissait d’une personne revenue d’un voyage à l’intérieur du Canada.