COVID-19 : La semaine des 4 Julie change de vocation pour rester en ondes

En début de semaine, les techniciens et techniciennes de La semaine des 4 Julie ont refusé de continuer à travailler pour cette émission de variétés en raison des risques posés par le coronavirus. Et le gouvernement du Québec a ordonné la fermeture des entreprises non essentielles. L’émission de Julie Snyder a donc choisi de se consacrer à la crise de la COVID-19 et a obtenu le feu vert de Québec pour continuer sa diffusion sur la chaîne V.